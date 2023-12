قائمة الكاميرون النهائية المشاركة في أمم أفريقيا 2023

أعلن المدير الفني لمنتخب الكاميرون لكرة القدم، رغيوبرت سونغ، أمس الخميس قائمة فريقه التي ستشارك في كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

ويحلم منتخب الكاميرون بالتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه والاقتراب من نظيره المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب.

ويلعب المنتخب الكاميروني، الذي فاز بالبطولة القارية أعوام (1984 و1988 و2000 و2002 و2017)، في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات غامبيا وغينيا والسنغال (حاملة اللقب).

وضمت قائمة "الأسود غير المروضة" 27 لاعبا والتي تشارك في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يناير/كانون الثاني حتى 11 فبراير/شباط 2024.

وغاب عن التشكيلة إريك تشوبو موتينغ مهاجم بايرن ميونخ.

ودفع تشوبو موتينغ، الذي شارك أول مرة مع الكاميرون في كأس العالم 2010، ثمن غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة لمنتخب بلاده.

Rigobert Song on leaving Choupo-Moting out of the AFCON squad🎙

🗣"Choupo Moting is a very good player. But my staff and I have decided to remain in the continuity of recent games. He remains an important player but a choice had to be made and the choice was made. pic.twitter.com/vwyegixGuh

— Africa Soccer Zone (@AfricaSoccer_zn) December 28, 2023