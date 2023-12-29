رياضة|أفريقيا

قائمة الكاميرون النهائية المشاركة في أمم أفريقيا 2023

منتخب الكاميرون يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب غامبيا وغينيا والسنغال (غيتي)
29/12/2023

أعلن المدير الفني لمنتخب الكاميرون لكرة القدم، رغيوبرت سونغ، أمس الخميس قائمة فريقه التي ستشارك في كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

ويحلم منتخب الكاميرون بالتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه والاقتراب من نظيره المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب.

ويلعب المنتخب الكاميروني، الذي فاز بالبطولة القارية أعوام (1984 و1988 و2000 و2002 و2017)، في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات غامبيا وغينيا والسنغال (حاملة اللقب).

وضمت قائمة "الأسود غير المروضة" 27 لاعبا والتي تشارك في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يناير/كانون الثاني حتى 11 فبراير/شباط 2024.

وغاب عن التشكيلة إريك تشوبو موتينغ مهاجم بايرن ميونخ.

ودفع تشوبو موتينغ، الذي شارك أول مرة مع الكاميرون في كأس العالم 2010، ثمن غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة لمنتخب بلاده.

وجاءت القائمة التي نشرها الحساب الرسمي لمنتخب الكاميروني على منصة إكس (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، على النحو التالي:

 

  • حراسة المرمى: أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، وديفيس إيباسي (أبها السعودي)، وسيمون نغاباندوينمبو (مرسيليا الفرنسي)، وفابريس أوندوا (نيس الفرنسي).

  • الدفاع: جان شارل كاستيليتو (الرائد السعودي) وهارولد موكودي (إيك أثينا اليوناني)، وأومار غونزاليز (الرائد السعودي)، ودارلين يونغوا (لوريان الفرنسي)، ونوهو تولو (سياتل سندرز الأميركي)، وكريستوفر ووه (رين الفرنسي)، وأنزو تشاتو (مونبلييه الفرنسي)، وجونيور تشامادو (ستوك سيتي الإنجليزي)، ومالكولم بوكيلي (بوردو الفرنسي).

  • الوسط: إيفان نيو (ليغانيس الإسباني)، وأوليفييه كيمن (قيصري سبور التركي)، وأوليفييه نتشام (سمسون سبور التركي)، وأندريه فرانك زامبا أنغيسا (نابولي الإيطالي)، ويليفريد ناثان دوالا (فيكتوريا يونايتد)، وبنجامان إيليوت (ريدينغ الإنجليزي).
  • الهجوم: كارل توكو إيكامبي (أبها السعودي)، وجورج كيفن نكودو (ضمك السعودي)، وفانسان أبو بكر (بشكتاش التركي)، وفارس بيمي مومبانيا (بودو غليمت النرويجي)، وفرانسوا ريجيس موغبي (مرسيليا الفرنسي)، وفرانك ماغري (تولوز الفرنسي)، وليونيل أتيبا (دينامو دو دوالا)، وكلينتون نجيي (سيفاسبور التركي).

المصدر : الألمانية