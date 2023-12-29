قائمة الكاميرون النهائية المشاركة في أمم أفريقيا 2023

أعلن المدير الفني لمنتخب الكاميرون لكرة القدم، رغيوبرت سونغ، أمس الخميس قائمة فريقه التي ستشارك في كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

ويحلم منتخب الكاميرون بالتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه والاقتراب من نظيره المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب.

ويلعب المنتخب الكاميروني، الذي فاز بالبطولة القارية أعوام (1984 و1988 و2000 و2002 و2017)، في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات غامبيا وغينيا والسنغال (حاملة اللقب).

وضمت قائمة "الأسود غير المروضة" 27 لاعبا والتي تشارك في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يناير/كانون الثاني حتى 11 فبراير/شباط 2024.

وغاب عن التشكيلة إريك تشوبو موتينغ مهاجم بايرن ميونخ.

ودفع تشوبو موتينغ، الذي شارك أول مرة مع الكاميرون في كأس العالم 2010، ثمن غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة لمنتخب بلاده.

Rigobert Song on leaving Choupo-Moting out of the AFCON squad🎙 🗣"Choupo Moting is a very good player. But my staff and I have decided to remain in the continuity of recent games. He remains an important player but a choice had to be made and the choice was made. pic.twitter.com/vwyegixGuh — Africa Soccer Zone (@AfricaSoccer_zn) December 28, 2023

وجاءت القائمة التي نشرها الحساب الرسمي لمنتخب الكاميروني على منصة إكس (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، على النحو التالي:

🚨 رسميًا : قائمة منتخب الكاميرون لبطولة كأس أمم إفريقيا. pic.twitter.com/ICSTrnIgXl — سناب قول (@goal_f9) December 28, 2023

حراسة المرمى: أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، وديفيس إيباسي (أبها السعودي)، وسيمون نغاباندوينمبو (مرسيليا الفرنسي)، وفابريس أوندوا (نيس الفرنسي).

اندريه اونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد ضمن قائمة منتخب الكاميرون المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في شهر يناير المقبل #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/OlZxemLY27 — اخبار الكرة الإنجليزية (@QusaiHmmouri) December 28, 2023

الدفاع: جان شارل كاستيليتو (الرائد السعودي) وهارولد موكودي (إيك أثينا اليوناني)، وأومار غونزاليز (الرائد السعودي)، ودارلين يونغوا (لوريان الفرنسي)، ونوهو تولو (سياتل سندرز الأميركي)، وكريستوفر ووه (رين الفرنسي)، وأنزو تشاتو (مونبلييه الفرنسي)، وجونيور تشامادو (ستوك سيتي الإنجليزي)، ومالكولم بوكيلي (بوردو الفرنسي).

🔴 L'avenir s'annonce radieux pour les Lions Indomptables 🦁🇨🇲: ▪️ Nathan Douala (17 ans)

▪️ Régis Mughe (19 ans)

▪️Simon Ngapandouetnbu (20 ans)

▪️Ben Elliot Njongoue (21 ans)

▪️ Junior Tchamadeu (20 ans)

▪️Malcom Bokele (23 ans)

▪️ Enzo Tchato (21 ans)

▪️ Christopher Wooh (21… pic.twitter.com/eUhJ8ME6Ro — AllezLesLions (@AllezLesLions) December 28, 2023

الوسط: إيفان نيو (ليغانيس الإسباني)، وأوليفييه كيمن (قيصري سبور التركي)، وأوليفييه نتشام (سمسون سبور التركي)، وأندريه فرانك زامبا أنغيسا (نابولي الإيطالي)، ويليفريد ناثان دوالا (فيكتوريا يونايتد)، وبنجامان إيليوت (ريدينغ الإنجليزي).

الهجوم: كارل توكو إيكامبي (أبها السعودي)، وجورج كيفن نكودو (ضمك السعودي)، وفانسان أبو بكر (بشكتاش التركي)، وفارس بيمي مومبانيا (بودو غليمت النرويجي)، وفرانسوا ريجيس موغبي (مرسيليا الفرنسي)، وفرانك ماغري (تولوز الفرنسي)، وليونيل أتيبا (دينامو دو دوالا)، وكلينتون نجيي (سيفاسبور التركي).