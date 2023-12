رونالدو يسخر من ترتيب أفضل 10 لاعبين لعام 2023

أصدر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (آي إف إف إتش إس) قائمة أفضل 10 لاعبي كرة قدم لعام 2023، والتي خلت من اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن البرتغالي البالغ 38 عاما لم يتوقع تماما أن يجد نفسه خارج التصنيف السنوي لأفضل اللاعبين في العالم، لذلك سخر الدولي البرتغالي من القائمة بنشر رموز تعبيرية ضاحكة (إيموجي) على إنستغرام.

وحصد المركز الأول النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي يليه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وجاء في المركز الثالث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي، فيما حصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على المركز الـ11 في الترتيب برصيد 5 نقاط.

Cristiano Ronaldo's reaction on IFFHS Men’s World Best Player for 2023 list! 👀💀

Cristiano Ronaldo is the top scorer of 2023!

