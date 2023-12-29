رونالدو يتصدر وميسي ثانيا.. قائمة "هدافي العام" منذ 2010

حسم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، صدارة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف خلال عام 2023، بعد أن غاب منافسه المباشر على الجائزة النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عن موقعة إيفرتون.

وبذلك، يتأكد فوز رونالدو بجائزة هداف عام 2023 برصيد 53 هدفا، متفوقا أيضا على الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني (52 هدفا)، والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان الفرنسي (50 هدفا).

وتناوب على لقب هداف العام منذ 2010 عدد من النجوم في مختلف الدوريات، غير أن الإحصائيات تظهر بوضوح سيطرة لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو على الجائزة (5 مرات) متبوعا بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي (3 مرات).

موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء سلط الضوء على هداف العالم منذ 2010:

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي (60 هدفا)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (60 هدفا) 2011: البرتغالي كريستيانو رونالدو (60 هدفا)

📅 On this day, 11 years ago, Lionel Messi scored his 91st and last goal of 2012. 😱 91 goals. In one calendar year. 🐐 Surreal from the GOAT. 🤯 pic.twitter.com/wKP1QCjQB4 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 22, 2023

2012: ميسي (91 هدفا)

ميسي (91 هدفا) 2013: رونالدو (69 هدفا)

رونالدو (69 هدفا) 2014: رونالدو (61 هدفا)

Cristiano Ronaldo for Real Madrid: 📅 2017/18: 50 ⚽

📅 2016/17: 56 ⚽

📅 2015/16: 57 ⚽

📅 2014/15: 66 ⚽

📅 2013/14: 62 ⚽

📅 2012/13: 59 ⚽

📅 2011/12: 69 ⚽

📅 2010/11: 56 ⚽ 50+ goals in each of the last 8 seasons. 🔥 Legend 🙏 pic.twitter.com/X6zuH806JS — Football Factly (@FootballFactly) July 10, 2018

2015: رونالدو (57 هدفا)

رونالدو (57 هدفا) 2016: ميسي (69 هدفا)

هاري كين في 2017

– اكثر من سجل اهداف بالعالم بـ54 هدف

– اكثر من سجل هاتريك بالعالم بـ11 هاتريك

– اصبح اكثر من يُسجل اهداف بسنه واحده بالبريمرليغ تاريخياً

– الوحيد الذي يتجاوز ميسي و كريستيانو برقم هداف العالم منذ 2010#مستديريات pic.twitter.com/AMGJBL6DMB — تاريخ المستديرة (@VeteranSoccer) December 26, 2017

2017: الإنجليزي هاري كين (57 هدفا)

الإنجليزي هاري كين (57 هدفا) 2018: الجزائري بغداد بونجاح (58 هدفا)

الجزائري بغداد بونجاح (58 هدفا) 2019: المغربي عبد الرزاق حمد الله (57 هدفا)

المغربي عبد الرزاق حمد الله (57 هدفا) 2020: البولندي روبرت ليفاندوفسكي (47 هدفا)

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (47 هدفا) 2021: ليفاندوفسكي (69 هدفا)

🚨✅- رسميًا: كيليان مبابي هو هداف عام 2022. 56 هدف في 56 مباراة. 🇫🇷🔥 pic.twitter.com/zkpFaRfKCN — Salman #FSGOUT (@lfcsalman) January 1, 2023