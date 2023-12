رونالدو يتصدر وميسي ثانيا.. قائمة "هدافي العام" منذ 2010

حسم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، صدارة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف خلال عام 2023، بعد أن غاب منافسه المباشر على الجائزة النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عن موقعة إيفرتون.

وبذلك، يتأكد فوز رونالدو بجائزة هداف عام 2023 برصيد 53 هدفا، متفوقا أيضا على الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني (52 هدفا)، والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان الفرنسي (50 هدفا).

وتناوب على لقب هداف العام منذ 2010 عدد من النجوم في مختلف الدوريات، غير أن الإحصائيات تظهر بوضوح سيطرة لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو على الجائزة (5 مرات) متبوعا بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي (3 مرات).

موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء سلط الضوء على هداف العالم منذ 2010:

📅 On this day, 11 years ago, Lionel Messi scored his 91st and last goal of 2012. 😱

91 goals. In one calendar year. 🐐

Surreal from the GOAT. 🤯 pic.twitter.com/wKP1QCjQB4

