انتقادات لاذعة لمستوى غوندوغان مع منتخب ألمانيا

يواجه الدولي الألماني إلكاي غوندوغان انتقادات لاذعة من قبل مسؤولين في المنتخب الألماني لكرة القدم، بسبب الفارق في أدائه وعطائه مع برشلونة، واللذين يختلفان تماما عما يقدمه مع "المانشافت".

وهاجم رالف أوي شافيرت نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم عددا من اللاعبين الدوليين الألمان، بسبب عدم الالتزام في العطاء على أرض الملعب بينهم قائد المنتخب غوندوغان، وقال "إلكاي غوندوغان، على سبيل المثال، يلعب بطريقة رائعة مع برشلونة، ثم يلعب بمستوى أقل مع المنتخب الوطني".

وانتقد شافيرت البالغ (67 عاما) في مقابلة صحفية مستوى غوندوغان مع المنتخب بقوله "يمكن للمرء أن يتساءل: هل أرسل غوندوغان شقيقه التوأم، وبموهبة أقل؟ لا أفهم".

وأضاف شافيرت "لدي شعور بأن عددا لا بأس به من اللاعبين الموجودين يقدمون نسبة 85% من جهدهم مع "المانشافت". ربما لن نحتاج بعد الآن فقط إلى أولئك الموهوبين للغاية، ولكن أيضا إلى أولئك الذين هم على استعداد للملتزمين والجادين.. أفضل مثال على كيفية القيام بذلك هو ما قدمه فريقنا تحت 17 عاما عندما فاز بكأس العالم".

🚨🚨 رالف أوي شافيرت (نائب رئيس الاتحاد الألماني): غوندوغان مختلف بعض الشيء، من الغريب أنه يلعب بشكل رائع مع ناديه ثم يلعب بمستوى آخر مع المنتخب حيث يجعلك تتساءل، هل أرسل شقيقه التوأم الذي يتمتع بموهبة أقل ليلعب مكانه؟ pic.twitter.com/mbEVGRM3Bz — FCB World (@forcabarca_ar) December 28, 2023

وشارك غوندوغان منذ انتقاله إلى الكامب نو الصيف الماضي بصفقة حرة، في 24 مباراة بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وقدم مستويات جيدة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

في المقابل خاض، لاعب وسط مانشستر سيتي السابق 73 مباراة مع المنتخب الألماني الأول، والذي ظهر معه لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2011.

ومنذ بضعة أشهر، مر المنتخب الألماني الأول بفترة صعبة استبدل فيها المدرب هانزي فليك، بجوليان ناغيلسمان بعد تلقي خسارة قاسية أمام اليابان في مباراة ودية بنتيجة 1-4.

وهذه أثقل هزيمة لألمانيا على أرضها منذ الخسارة 1-5 أمام إنجلترا في سبتمبر/أيلول الماضي في تصفيات مونديال 2002.

وتعول ألمانيا على المدرب ناغلسمان لقيادتها إلى منصة التتويج خلال منافسات يورو 2024 التي تستضيفها على أرضها.