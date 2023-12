"الماما أفريكا لا تتغير".. سبب غريب لاستبعاد لاعب غيني من أمم أفريقيا 2023

خسر الغيني مورلاي سيلا مكانه ضمن القائمة النهائية لمنتخب بلاده المشارك في كأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج، والتي ستنطلق في 13 يناير/كانون الثاني وتستمر حتى 11 فبراير/شباط المقبلين.

ولم يكن قرار استبعاد سيلا من طرف كابا دياوارا مدرب غينيا لأسباب رياضية، بل جاء بعد خلاف بسبب قميص أعطاه إياه النجم فينيسيوس جونيور خلال المباراة الودية بين غينيا والبرازيل في 17 يونيو/حزيران الماضي، والتي انتهت بفوز "السامبا" 4-1.

Guinea's Morlaye Sylla didn't make the AFCON squad after he angrily accused his teammates and the technical staff of stealing a Vinicius Jr shirt he received. The shirt disappeared from the locker room after the friendly against Brazil in June.

