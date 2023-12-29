القائمة النهائية لمنتخب جنوب أفريقيا بكأس الأمم 2023

أعلن المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم البلجيكي هوغو بروس أمس الخميس، قائمة منتخبه المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقررة في ساحل العاج بداية من 13 يناير/كانون الثاني المقبل وحتى 11 فبراير/شباط 2024

واختار بروس، الذي توج باللقب القاري المرموق مع منتخب الكاميرون عام 2017 بالغابون، 23 لاعبا للدفاع عن ألوان منتخب "بافانا بافانا" (الأولاد) في البطولة الكروية الأكبر في القارة.

وخلت القائمة من لايل فوستر المهاجم الواعد لـ"بيرنلي" الإنكليزي.

واستمع بروس لنصيحة مواطنه فانسان كومباني مدرب بيرنلي، بعدم توجيه الدعوة إلى فورستر الذي عاد إلى الملاعب الثلاثاء ولعب أساسيا في المباراة ضد ليفربول في الدوري الإنكليزي والتي انتهت بخسارته (0-2)، وذلك بعد معاناته من مشاكل نفسية.

وقال كومباني لمواطنه بروس "لا يستطيع لايل السفر حول العالم في هذه المرحلة، وليس في وضع يسمح له بالانضمام إلى منتخب بلاده في البطولة القارية".

Here we go! 🚨🇿🇦 Hugo Broos has named South Africa’s squad list for the 2023 AFCON tournament. Any surprises? 👀#AfconwithMicky #TotalEnergiesAFCON2023 #BafanaBafana pic.twitter.com/6Et6IhPZHr — Micky Jnr (@MickyJnr__) December 28, 2023

ويتقدم تشكيلة المنتخب بيرسي تاو، جناح الأهلي المصري، الفائز مؤخرا بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء هذا العام، والتي تُمنح من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

ويلعب منتخب جنوب أفريقيا -الذي توج بكأس الأمم الأفريقية حينما استضافها على ملاعبه عام 1996- في المجموعة الخامسة برفقة منتخبات تونس وناميبيا ومالي.

2023 AFCON Squads South Africa AFCON Squad 🇿🇦 #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/VrC3ilGrcy — Football Stage (@Football__Stage) December 28, 2023

القائمة

حراسة المرمى: ريكاردو غوس (سوبر سبورت يونايتد)، فيلي موثوا (أمازولو) ورونوين وليامس (ماميلودي صنداونز).

ريكاردو غوس (سوبر سبورت يونايتد)، فيلي موثوا (أمازولو) ورونوين وليامس (ماميلودي صنداونز). الدفاع: غرانت كيكانا وتيرينس ماشيغو وأوبري موديبا وخوليسو موداو وموثوبي مفالا (صنداونز)، سيدني موبي (سيخوخوني يونايتد)، نكوسيناثي سيبيسي (أورلاندو بايرتس) وسياندا زولو (سوبر سبورت)

الوسط: ثابيلو ماسيكو وتيبوهو موكوينا وثابيلو مورينا (صنداونز)، جايدن آدامس (ستيلينبوش)، ثابانغ موناري (أورلاندو بايرتس) وسيفيلو سيثولي (تونديلا البرتغالي).

الهجوم: زاخيل ليباسا وإيفيدنس ماكغوبا (أورلاندو بايرتس)، أوسوين أبوليس (بولوكواني سيتي)، ميهلالي مايامبيلا (أريس ليماسول القبرصي)، بيرسي تاو (الأهلي المصري) وثيمبا زواني (صنداونز).