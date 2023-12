القائمة النهائية لمنتخب جنوب أفريقيا بكأس الأمم 2023

أعلن المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم البلجيكي هوغو بروس أمس الخميس، قائمة منتخبه المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقررة في ساحل العاج بداية من 13 يناير/كانون الثاني المقبل وحتى 11 فبراير/شباط 2024

واختار بروس، الذي توج باللقب القاري المرموق مع منتخب الكاميرون عام 2017 بالغابون، 23 لاعبا للدفاع عن ألوان منتخب "بافانا بافانا" (الأولاد) في البطولة الكروية الأكبر في القارة.

وخلت القائمة من لايل فوستر المهاجم الواعد لـ"بيرنلي" الإنكليزي.

واستمع بروس لنصيحة مواطنه فانسان كومباني مدرب بيرنلي، بعدم توجيه الدعوة إلى فورستر الذي عاد إلى الملاعب الثلاثاء ولعب أساسيا في المباراة ضد ليفربول في الدوري الإنكليزي والتي انتهت بخسارته (0-2)، وذلك بعد معاناته من مشاكل نفسية.

وقال كومباني لمواطنه بروس "لا يستطيع لايل السفر حول العالم في هذه المرحلة، وليس في وضع يسمح له بالانضمام إلى منتخب بلاده في البطولة القارية".

