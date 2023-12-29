الدوري الإيطالي.. قرار حكومي يساوي بين اللاعبين المحليين والأجانب

أعرب اتحاد لاعبي كرة القدم الإيطالي في بيان عن ارتياحه -الجمعة- لقرار الحكومة عدم تمديد إجراءات الإعفاء الضريبي التي يستفيد منها اللاعبون الأجانب في الأندية.

وقد استفاد هؤلاء اللاعبون من إجراء يسري أيضاً على العديد من العمّال المتخصصين خريجي الجامعات، ويتيح إخضاع نصف دخلهم الإجمالي فقط للضريبة خلال السنوات الخمس الأولى من عملهم في البلاد.

وقال رئيس الاتحاد أومبرتو كالكانيو في البيان غداة قرار الحكومة عدم تمديد فترة الإعفاء "إن لاعبي كرة القدم الإيطاليين والأجانب سيكونون قادرين على المنافسة بنفس المستوى".

واعتبر أن الميزة السابقة "عاقبت حركة كرة القدم الوطنية بأكملها. وأخيراً، اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني، سيكون لاعبو كرة القدم الإيطاليون والأجانب في الوضع نفسه، وأشكر الحكومة على ذلك".

CALCAGNO SU DECRETO CRESCITA “Calciatori italiani e stranieri potranno competere sullo stesso piano” 🔗 https://t.co/Vz3a3GLB1F pic.twitter.com/bMWVl0dB3h — AIC (@assocalciatori) December 29, 2023

وكان وزير الرياضة أندريا أبودي يؤيد تمديد الإعفاء الضريبي للاعبي كرة القدم، لكن العديد من أعضاء الحكومة الآخرين عارضوا ذلك، من بينهم ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء زعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين، وفقاً لوكالة "أجي" للأنباء.

وكان لوكا توكاليني النائب بالبرلمان عن حزب الرابطة قال الخميس إن "التخفيضات المقدمة للاعبي كرة القدم الأجانب الذين يكسبون الملايين أمر غير أخلاقي، والأندية تستثمر الآن في الشباب الإيطالي".

وأشارت وكالة "أنسا" للأنباء إلى أن رابطة الدوري أعربت عن قلقها حيال الإجراء الذي قالت إنه سيكون له "نتيجة تتعارض تماماً مع النتيجة المنشودة: قدرة تنافسية أقل للفرق، مما يؤدي إلى دخل أقل وموارد أقل للشباب ودخل أقل للسلطات الضريبية".