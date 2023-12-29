الأرقام تؤكد.. برشلونة يعاني في غياب غافي

تظهر الإحصائيات أن برشلونة يواجه أوقاتا عصيبة في ظل غياب نجمه الشاب غافي، ليس بسبب أدائه فوق الميدان فقط، ولكن أيضا بفضل الحماس والطاقة الإيجابية اللذين كان يبثهما في زملائه، ويبدو أن تعويض لاعب من طينته ليس بالمهمة السهلة.

AS | الأرقام تُظهر أن برشلونة تضرر كثيرًا بغياب غافي، نتائج الفريق بدونه أصبحت أسوأ، أهداف الفريق أصبحت أقل والأهداف المُستقبلة أصبحت أكثر. إضافةً إلى ذلك برشلونة أصبح يفتقد "الروح" التي كان يبثها غافي في الفريق، يفعل كل شيء من أجل برشلونة ويغضب عندما تفشل الأمور ويُعاتب… pic.twitter.com/C0PgEj0WmW — FCB World (@forcabarca_ar) December 26, 2023

وتظهر البيانات أن البرسا حقق 10 انتصارات و3 تعادلات وتلقى هزيمتين فقط خلال 15 مباراة شارك فيها الدولي الإسباني في دوري الليغا ودوري أبطال أوروبا.

وفي غيابه تراجعت الانتصارات وزادت التعادلات والخسارات.

La Masia need to cook more players like Gavi. Please 🙏 pic.twitter.com/XEdGQmSpjQ — – (@tactico007) December 20, 2023

وخاض برشلونة 9 مباريات -بينها 6 في دوري الليغا- حقق خلالها 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة، وفي دوري الأبطال حقق انتصارين وهزيمة.

وأصيب غافي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال مباراة منتخب بلاده إسبانيا ضد جورجيا ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.

وأعلن "البلوغرانا" أن غافي (19 عاما) أصيب بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى ولإصابة في الغضروف المفصلي الخارجي، وسيغيب حتى نهاية الموسم.

🚨 خافي ميغيل: بعد الكلاسيكو قرر تشافي اللعب بأربعة لاعبين وسط مع عودة بيدري وفرينكي من الإصابة إضافةً لغافي وغوندوغان وترك فيليكس على دكة البدلاء، ولكن إصابة غافي الصادمة أفسدت كل المخططات. pic.twitter.com/HEa7bXz1du — FCB World (@forcabarca_ar) December 22, 2023

الطاقة والروح

وكان مدرب النادي الكتالوني تشافي هيرنانديز واضحا بعد المباراة ضد ألميريا بأن فريقه يفتقر إلى الشراسة والطموح.

وقال إن الوضع يجب أن يتغير على الرغم من أن الأمر سيكون معقدا بدون واحد من أفضل اللاعبين مثل غافي.

وأحرز سيرجي روبيرتو هدفين قاد بهما فريقه برشلونة للإفلات من فخ مضيفه ألميريا بعدما تغلب عليه بصعوبة بالغة 3-2 في المرحلة الـ18 للمسابقة.

A cada segundo que passa eu sinto ainda mais a sua falta Gavi pic.twitter.com/0GiYEA0mqs — Pablo Gavi Portal (@pablogaviportal) December 20, 2023

ويظهر غافي في الميدان كـ"قائد بلا شارة"، فهو لا يتردد في إظهار قوة شخصيته على المنافسين وعلى زملائه أيضا حتى ممن هم في ضعف عمره.

وبات برشلونة يفتقد إلى الروح التي كان يبثها غافي في الفريق، حيث كان يفعل كل شيء من أجل البرسا، وكان يعاتب اللاعبين على الأخطاء بغض النظر عن سنهم وتاريخهم ومسيرتهم، وفعل ذلك من قبل مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولذلك كان حجم التأثير السلبي لغيابه كبيرا وظاهرا في اللقاءات الماضية.

AS | برشلونة سيبحث عن لاعب وسط لتعويض غافي لكن الجميع في النادي واضحون جدًا، لا يوجد أي لاعب يُمكن أن يكون له وزن وتأثير غافي، لا يُمكن تعويضه. pic.twitter.com/1AwhgOVDEU — FCB World (@forcabarca_ar) December 26, 2023

البديل

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة أعلن عن رغبة النادي في التعاقد مع لاعب وسط في يناير/كانون الثاني المقبل لتعويض غياب غافي.

Gavi holds a special role in Barcelona's team. pic.twitter.com/lC8UK1jDh5 — Balde (@Pokerface3964) December 24, 2023

لكن تعاقد برشلونة مع لاعب جديد يتوقف على مدى سماح قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني بذلك، وقد يتعين على النادي أن تكون الصفقة على سبيل الإعارة بسبب الأوضاع المالية.

ويشير آخر التقارير إلى أن البولندي غريغورز كريتشوفياك لاعب وسط أبها السعودي يأتي بين الخيارات الكلاسيكية لبرشلونة، إلى جانب داني باريخو لاعب فياريال الإسباني وماركو رويس لاعب بروسيا دورتموند الألماني.

وهناك أيضا حديث عن بدائل أخرى، أبرزها التشيكي توماش سوتشيك لاعب وست هام يونايتد، والفرنسي أدريان رابيو لاعب يوفنتوس.