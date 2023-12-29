رياضة|أوروبا

الأرقام تؤكد.. برشلونة يعاني في غياب غافي

غافي أصيب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال مباراة إسبانيا ضد جورجيا في تصفيات يورو 2024 (رويترز)
29/12/2023

تظهر الإحصائيات أن برشلونة يواجه أوقاتا عصيبة في ظل غياب نجمه الشاب غافي، ليس بسبب أدائه فوق الميدان فقط، ولكن أيضا بفضل الحماس والطاقة الإيجابية اللذين كان يبثهما في زملائه، ويبدو أن تعويض لاعب من طينته ليس بالمهمة السهلة.

وتظهر البيانات أن البرسا حقق 10 انتصارات و3 تعادلات وتلقى هزيمتين فقط خلال 15 مباراة شارك فيها الدولي الإسباني في دوري الليغا ودوري أبطال أوروبا.

وفي غيابه تراجعت الانتصارات وزادت التعادلات والخسارات.

وخاض برشلونة 9 مباريات -بينها 6 في دوري الليغا- حقق خلالها 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة، وفي دوري الأبطال حقق انتصارين وهزيمة.

وأصيب غافي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال مباراة منتخب بلاده إسبانيا ضد جورجيا ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.

وأعلن "البلوغرانا" أن غافي (19 عاما) أصيب بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى ولإصابة في الغضروف المفصلي الخارجي، وسيغيب حتى نهاية الموسم.

الطاقة والروح

وكان مدرب النادي الكتالوني تشافي هيرنانديز واضحا بعد المباراة ضد ألميريا بأن فريقه يفتقر إلى الشراسة والطموح.

وقال إن الوضع يجب أن يتغير على الرغم من أن الأمر سيكون معقدا بدون واحد من أفضل اللاعبين مثل غافي.

وأحرز سيرجي روبيرتو هدفين قاد بهما فريقه برشلونة للإفلات من فخ مضيفه ألميريا بعدما تغلب عليه بصعوبة بالغة 3-2 في المرحلة الـ18 للمسابقة.

ويظهر غافي في الميدان كـ"قائد بلا شارة"، فهو لا يتردد في إظهار قوة شخصيته على المنافسين وعلى زملائه أيضا حتى ممن هم في ضعف عمره.

وبات برشلونة يفتقد إلى الروح التي كان يبثها غافي في الفريق، حيث كان يفعل كل شيء من أجل البرسا، وكان يعاتب اللاعبين على الأخطاء بغض النظر عن سنهم وتاريخهم ومسيرتهم، وفعل ذلك من قبل مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولذلك كان حجم التأثير السلبي لغيابه كبيرا وظاهرا في اللقاءات الماضية.

البديل

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة أعلن عن رغبة النادي في التعاقد مع لاعب وسط في يناير/كانون الثاني المقبل لتعويض غياب غافي.

لكن تعاقد برشلونة مع لاعب جديد يتوقف على مدى سماح قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني بذلك، وقد يتعين على النادي أن تكون الصفقة على سبيل الإعارة بسبب الأوضاع المالية.

ويشير آخر التقارير إلى أن البولندي غريغورز كريتشوفياك لاعب وسط أبها السعودي يأتي بين الخيارات الكلاسيكية لبرشلونة، إلى جانب داني باريخو لاعب فياريال الإسباني وماركو رويس لاعب بروسيا دورتموند الألماني.

وهناك أيضا حديث عن بدائل أخرى، أبرزها التشيكي توماش سوتشيك لاعب وست هام يونايتد، والفرنسي أدريان رابيو لاعب يوفنتوس.

المصدر : الصحافة الإسبانية