الأرقام تؤكد.. برشلونة يعاني في غياب غافي

تظهر الإحصائيات أن برشلونة يواجه أوقاتا عصيبة في ظل غياب نجمه الشاب غافي، ليس بسبب أدائه فوق الميدان فقط، ولكن أيضا بفضل الحماس والطاقة الإيجابية اللذين كان يبثهما في زملائه، ويبدو أن تعويض لاعب من طينته ليس بالمهمة السهلة.

وتظهر البيانات أن البرسا حقق 10 انتصارات و3 تعادلات وتلقى هزيمتين فقط خلال 15 مباراة شارك فيها الدولي الإسباني في دوري الليغا ودوري أبطال أوروبا.

وفي غيابه تراجعت الانتصارات وزادت التعادلات والخسارات.

