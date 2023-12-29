أبرز نجوم المجموعة السادسة في أمم آسيا 2023

يتصدر الدولي السعودي سالم الدوسري -أفضل لاعب كرة قدم في آسيا عام 2022- قائمة أبرز نجوم منتخبات المجموعة السادسة المشاركة في بطولة أمم آسيا 2023 المقررة في قطر في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط المقبلين.

ويستهل الدوسري ورفاقه مشوارهم في البطولة بمواجهة عربية خالصة أمام عُمان يوم 16 يناير/كانون الثاني المقبل على ملعب خليفة الدولي.

السعودي سالم الدوسري (32 عاما)

يعتبر الدوسري من أفضل لاعبي كرة القدم في القارة في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن يبزغ نجمه أكثر في كأس آسيا 2023 في قطر.

أثبت النجم المميز مكانته في القارة بتتويجه بجائزتي أفضل لاعب في آسيا عام 2022، وأفضل لاعب في مسابقة دوري أبطال آسيا عام 2021، إلى جانب تألقه اللافت مع منتخب "الصقور الخضراء" في مونديال 2022 في قطر.

كان لجناح الهلال السعودي ظهور لافت في مونديال قطر 2022 بتحقيقه هدف الانتصار على الأرجنتين 2-1 وهدف آخر في مرمى المكسيك رافعا غلته التهديفية إلى 3 أهداف في النهائيات المونديالية (2018 و2022) وعادل بالتالي الرقم القياسي لمواطنه الأسطورة سامي الجابر.

في قطر، سيحمل الدوسري (87 مباراة دولية، و22 هدفا) ورفاقه على عواتقهم مسؤولية إعادة المنتخب إلى أمجاده السابقة والتتويج باللقب القاري للمرة الرابعة بعد غياب عن منصة التتويج دام 27 عاما.

ورفعت السعودية آخر لقب في أمم آسيا في نسخة عام 1996 بعد الفوز على الإمارات بركلات الترجيح 4-2. وهو ثالث لقب في تاريخ "الصقور الخضراء".

العماني جميل اليحمدي (27 عاما)

هو لاعب خط وسط هجومي ذكي، ولديه رؤية جيدة للملعب، وقادر بسرعته على اختراق صفوف المنافس من الجهة اليمنى وخداعه. هذه الخصال المميزة تجعله أحد الحلول الهجومية الفعالة في كتيبة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

بدأ اليحمدي مشواره مع المنتخب العماني في بطولة كأس الخليج لكرة القدم 2018 وكان دوره مهما في التتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة، وذلك بعد الفوز على الإمارات في النهائي بركلات الترجيح. ويمتلك لاعب نادي الخريطيات القطري في جرابه 50 مباراة دولية و3 أهداف، وهو يتطلع لتقديم مستوى لافت يساعد به منتخب بلاده على الذهاب بعيدا في بطولة أمم آسيا.

القرغيزي ميرلان مورزاييف (33 عاما)

لاعب فريق هانوي الفيتنامي هو الهداف التاريخي للمنتخب القرغيزي في الوقت الراهن برصيد 16 هدفا سجلهم في 69 مباراة دولية، ويلعب غالبا في مركز الجناح الأيمن، كما أنه ماهر في مركز خط الوسط الهجومي.

وبفضل تجربته الغنية مع 16 ناديا مختلفا، يتوقع أن يجلب مورزاييف الخبرة والتنوع لمنتخب بلاده الذي تأهل إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الثانية.

وقضى مورزاييف أغلب مسيرته مع نادي دوردوي بيشكيك القرغيزي، الذي لعب معه في 5 فترات مختلفة من 2007 إلى 2021، وساعده على الفوز بـ3 ألقاب في الدوري في 2012 و2019 و2020، كما فاز بكأس السوبر القرغيزي مرتين.

التايلندي تشاناثيب سونغكراسين (24 عاما)

تشاناثيب هو أحد أفضل لاعبي خط الوسط الهجومي في منتخب بلاده الذي يتطلع إلى ترك انطباع جيد خلال المشاركة في بطولة أمم آسيا المقررة في قطر مطلع العام المقبل.

ويمزج لاعب نادي باثوم يونايتد التايلندي بين مهارات المراوغة وسرعة اللعب على الأطراف إلى جانب إجادته اللعب في مراكز مختلفة مثل الأجنحة أو صانع ألعاب في وسط الملعب، وهذه السمات تجعله سلاحا تكتيكيا مهما للمدرب ماساتادا إيشي.

مباريات المجموعة السادسة بكأس أمم آسيا 2023

16 يناير/كانون الثاني:

تايلند x قرغيزستان (ملعب عبد الله بن خليفة).

السعودية x عُمان (ملعب خليفة الدولي).

21 يناير/كانون الثاني:

عُمان x تايلند (ملعب عبد الله بن خليفة).

قرغيزستان x السعودية (ملعب خليفة الدولي).

25 يناير/كانون الثاني: