11 لاعبا يغيبون عن قائمة منتخب المغرب في أمم أفريقيا 2023

أعلن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي -اليوم الخميس- القائمة النهائية التي ستشارك في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقررة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين في ساحل العاج، حيث كان مهاجم الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله أبرز المستبعدين.

وغاب عن القائمة المؤلفة من 27 لاعبا بالمجمل 11 لاعبا ممن أسهموا بقيادة المغرب، ليكون أول بلد عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022؛ وهم، إلى جانب حمد الله: رضا التكناوتي، وجواد الياميق، وبدر بانون، وأشرف داري، وعبد الحميد صابيري، وإلياس شاعر، ويحيى جبران، وزكرياء بوخلال، ووليد شديرة، وأنس الزروري.

ويعود غياب أكثر هؤلاء بسبب تراجع أدائهم، بينما يغيب بعضهم الآخر للإصابة على غرار بوخلال.

وتحدث الركراكي عن استدعاء لاعب بايرن ميونخ الألماني نصير مزراوي إلى اللائحة النهائية، رغم إصابته في الفخذ وغيابه عن الملاعب منذ منتصف الشهر الحالي، قائلا "استدعيت نصير لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا، حضوره معنا كان أمرا ضروريا، طبيب المنتخب المغربي سافر مؤخرا إلى ميونخ، الآن لا خوف على إصابة مزراوي".

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023

🚨 Introducing our #AtlasLions for the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations, Cote d'Ivoire 2023! Ready to get going! 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ID0cwamxrs

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 28, 2023