11 لاعبا يغيبون عن قائمة منتخب المغرب في أمم أفريقيا 2023

أعلن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي -اليوم الخميس- القائمة النهائية التي ستشارك في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقررة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين في ساحل العاج، حيث كان مهاجم الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله أبرز المستبعدين.

وغاب عن القائمة المؤلفة من 27 لاعبا بالمجمل 11 لاعبا ممن أسهموا بقيادة المغرب، ليكون أول بلد عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022؛ وهم، إلى جانب حمد الله: رضا التكناوتي، وجواد الياميق، وبدر بانون، وأشرف داري، وعبد الحميد صابيري، وإلياس شاعر، ويحيى جبران، وزكرياء بوخلال، ووليد شديرة، وأنس الزروري.

ويعود غياب أكثر هؤلاء بسبب تراجع أدائهم، بينما يغيب بعضهم الآخر للإصابة على غرار بوخلال.

وتحدث الركراكي عن استدعاء لاعب بايرن ميونخ الألماني نصير مزراوي إلى اللائحة النهائية، رغم إصابته في الفخذ وغيابه عن الملاعب منذ منتصف الشهر الحالي، قائلا "استدعيت نصير لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا، حضوره معنا كان أمرا ضروريا، طبيب المنتخب المغربي سافر مؤخرا إلى ميونخ، الآن لا خوف على إصابة مزراوي".

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 🚨 Introducing our #AtlasLions for the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations, Cote d'Ivoire 2023! Ready to get going! 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ID0cwamxrs — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 28, 2023

وشدد على أن لا مكان للعاطفة في خياراته "بدليل أن 11 لاعبا شاركوا في مونديال قطر 2022 يغيبون في اللائحة الحالية. المهم عندي هو أن يكون اللاعبون في كامل الجاهزية في كأس أفريقيا"، كاشفا أن المنتخب سيخوض مباراة ودية وحيدة قبل النهائيات، وستكون على أرضه ضد نظيره الغامبي في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل أمام أبواب موصدة.

وعن إمكانية فكّ (عدم التوفيق) الذي يلازم منتخب بلاده في معانقة المجد القاري منذ عام 1976 قال الركراكي "كلما اقتربت البطولة الأفريقية، ابتعدنا عن التاريخ الذي أحرزنا فيه الكأس للمرة الأخيرة، لكن هذا الأمر ليس سببا لنضع الضغوط على أنفسنا".

وتابع أن "الأهم أن نكون في حالة نفسية جيدة، يتعين علينا خوض غمار البطولة بثقة عالية لكي نتخطى هذا النحس".

ووقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة حيث يبدأ مشواره في 17 يناير/كانون الثاني المقبل ضد تنزانيا، قبل أن يلتقي جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا في 21 و24 منه.

وهذه القائمة: