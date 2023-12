هل يشارك رونالدو مع البرتغال في مونديال 2026؟

كشف روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال عن محادثة دارت بينه وبين النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب، حول مستقبله مع "برازيل أوروبا" لافتا إلى أن قائد النصر حريص على الوصول إلى 250 مباراة دولية.

وفي مقابلة صحفية مع جناح أرسنال السابق فريدي ليونغبرغ، قال مارتينيز "كان (رونالدو) قريبا جدا من الوصول إلى 200 مباراة دولية، وهو أمر لم يفعله أحد من قبل وقلت لرونالدو، هل خوض 200 مباراة دولية هو أمر يثير اهتمامك أم لا؟ فرد 250 مباراة تهمني".

“I will continue until my legs say, Cristiano it's finished.” There’s high hopes that Cristiano Ronaldo will be readily available for the 2026 World Cup pic.twitter.com/iDLkPLiQRz — CristianoXtra (@CristianoXtra_) November 22, 2023

وأضاف مارتينيز "إذا رغب في اللعب حتى خوض 250 مباراة، فمن المحتمل أن يشارك في مونديال 2026 (في أميركا وكندا والمكسيك)".

ووصل "الدون" الذي يبلغ الـ39 في فبراير/شباط المقبل إلى 200 مباراة دولية في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 ضد ليشتنشتاين. وأصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم، مما جعله اللاعب الأكثر مشاركة على المستوى الدولي، متغلبا على الرقم القياسي البالغ 196 الذي كان يحمله الكويتي بدر المطوع.

No way Roberto Martinez just confirmed that Cristiano Ronaldo will play the 2026 World Cup ❤ “250 caps interests me”pic.twitter.com/T2EBF6Aont — RW 🇸🇪 (@ronaldowarrior) December 23, 2023

وخاض رونالدو 205 مباريات دولية مع منتخب البرتغال، سجل خلالها 128 هدفا في رقمين قياسيين على المستوى الدولي عالميا، وتُوج بلقبين: يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

ويقدم "صاروخ ماديرا" مستويات متميزة منذ انتقاله إلى النصر في يناير/كانون الثاني 2022، في صفقة مجانية بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo told Roberto Martínez (Portugal Coach) that he wants to reach 250 games for Portugal. The Portuguese has 205 games with the Portuguese shirt 🤯🤔 pic.twitter.com/tYgIHD1WSj — 232 Football (@232Football) December 27, 2023

وأكملت البرتغال مسيرتها المثالية عبر مجموعتها في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، حيث فازت في 10 من أصل 10 مباريات. واحتل رونالدو المركز الثاني في قائمة هدافي التصفيات، بـ10 أهداف وبفارق 4 أهداف عن البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب المركز الأول.