مانشستر سيتي يهزم إيفرتون في البريميرليغ وتشلسي يستعيد نغمة الانتصارات

قلب مانشستر سيتي تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه إيفرتون، إلى انتصارمستحق 3-1، في المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بدوره استعاد تشلسي نغمة الانتصارات من بوابة كريستال بالاس.

وبادر إيفرتون بالتسجيل عن طريق جاك هاريسون (29)، قبل أن يحرز فيل فودين هدف التعادل للضيوف (53).

وأضاف الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني لمانشستر سيتي (64 من ركلة جزاء)، بينما تكفل البرتغالي بيرناردو سيلفا بإحراز الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة الـ86.

وهذاا اللقاء هو الأول لكتيبة المدرب بيب غوارديولا في البريميرليغ، عقب تتويجه بلقب كأس العالم للأندية في السعودية يوم الجمعة الماضي.

برناردو سيلفا يستغل خطأ حارس مرمى إيفرتون ويسجل الهدف الثالث#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ايفرتون_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/ojjmy2alFt — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 27, 2023

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي حقق فوزه الـ11 في البطولة هذا الموسم والثاني في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة التي توج بها في المواسم الثلاثة الماضية، إلى 37 نقطة في المركز الرابع، علما بأنه مازالت لديه

مباراة مؤجلة أمام برينتفورد.

في المقابل، توقف رصيد إيفرتون، عند 16 نقطة في المركز الـ17 وذلك بعد خصم 10 نقاط من رصيده بسبب انتهاكه قوانين اللعب المالي النظيف.

وفي المرحلة نفسها، حقق تشلسي فوزا صعبا وفي اللحظات الأخيرة على ضيفه كريستال 2-1.

وتقدم ميخايلو مودريك لمصلحة "البلوز" في الدقيقة الـ13، غير أن ميكايل أوليس أحرز هدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ومنح نوني ماودويكي النقاط الثلاث لتشيلسي، بتسجيله الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة الـ89 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد تشلسي، إلى 25 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس، الذي بقي دون فوز للمباراة الثامنة على التوالي في البطولة، عند 18 نقطة في المركز الـ15.