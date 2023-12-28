قرعة ثمن نهائي أبطال آسيا.. مواجهة في المتناول للنصر والهلال يصطدم بسيباهان الإيراني

يخوض النصر السعودي وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو مواجهة سعودية في المتناول ضد الفيحاء في قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي سحبت -اليوم الخميس- في كوالالمبور.

ودأب النصر على المشاركة في المسابقة القارية الأهم، في حين يخوض الفيحاء باكورة مشاركاته هذا الموسمـ وكان النصر تغلب على الفيحاء نفسه في عقر دار الاخير في الدوري السعودي 3-1 في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتصدر النصر المجموعة الخامسة في دور المجموعات بفارق 6 نقاط عن بيرسيبوليس الإيراني و7 عن الدحيل القطري، في حين تأهل الفيحاء كأحد 3 أندية احتلت المركز الثاني في المجموعات الخمس بعدما حل وصيفاً للمجموعة الأولى بفارق 6 نقاط خلف العين الإماراتي الذي يتواجه بدوره مع ناساف الأوزبكي.

في المقابل، يلتقي الهلال السعودي، الفائز بلقب البطولة أربع مرات، مع سيباهان الإيراني وصيف بطل نسخة عام 2007.

أما نادي الاتحاد السعودي، الفائز بلقب البطولة مرتين على التوالي عامي 2004 و2005، فيتقابل مع نافباخور الأوزبكي.

نتائج القرعة

منطقة غرب آسيا:

نافباخور (أوزبكستان) x الاتحاد (السعودية)

سيباهان (إيران) x الهلال (السعودية)

ناساف (أوزبكستان) x العين (الامارات)

الفيحاء (السعودية) x النصر (السعودية)

وتقام مباريات ذهاب ثمن النهائي (الغرب) يومي 12 و13 فبراير/شباط (الذهاب)، و19 و20 شباط/فبراير (الإياب).

وتقام مباريات ربع النهائي (الغرب)، أيام 4 و5 و11 و12 مارس/آذار. أما مواجهات نصف النهائي (الغرب)، فتلعب يومي 16 و23 أبريل/نيسان. والنهائي المرتقب والذي يلعي من مباراتين، يومي 11 و18 مايو/أيار 2024.