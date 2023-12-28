حنبعل أبرز الغائبين عن منتخب تونس في أمم أفريقيا 2023

يغيب حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن منتخب تونس المشارك في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج التي تقام في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط المقبلين.

وأعلن المدرب جلال القادري -خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في مقر الاتحاد التونسي- التشكيلة النهائية المكونة من 27 لاعبا. وكانت المفاجأة خلو القائمة من لاعب الوسط المجبري (20 عاما).

وكشف مدرب منتخب تونس عن سبب غياب المجبري -الذي خاض 27 مباراة دولية- أنه "بناء على طلبه، ولأنه غير جاهز ذهنيا وبدنيا، لم نوجه له الدعوة للمشاركة في البطولة القارية. كان (المجبري) واضحا من البداية، ونحن نحترم قراره".

La liste des joueurs convoqués pour participer à la CAN 2023+1 قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في كأس

أمم إفريقيا 2023+1#كلنا_تونس 🇹🇳 pic.twitter.com/u63FJ95ErA — FTF (@FTF_OFFICIELLE) December 28, 2023

وجاءت قائمة منتخب تونس النهائية لكأس أمم أفريقيا على النحو التالي:

حراس المرمى: أيمن دحمان (الحزم السعودي)، معز حسن (الأفريقي)، بشير بن سعيد (المنستير)

أيمن دحمان (الحزم السعودي)، معز حسن (الأفريقي)، بشير بن سعيد (المنستير) المدافعون: علي العابدي (كاين الفرنسي)، علي معلول (الأهلي المصري)، وجدي كشريدة (اتروميتوس اليوناني)، ياسين مرياح (الترجي)، منتصر طالبي (لوريان الفرنسي)، حمزة جلاصي (النجم الساحلي)، يان فاليري (أنجيه الفرنسي)، أسامة حدادي (فورث الألماني)، علاء غرام (الصفاقسي).

علي العابدي (كاين الفرنسي)، علي معلول (الأهلي المصري)، وجدي كشريدة (اتروميتوس اليوناني)، ياسين مرياح (الترجي)، منتصر طالبي (لوريان الفرنسي)، حمزة جلاصي (النجم الساحلي)، يان فاليري (أنجيه الفرنسي)، أسامة حدادي (فورث الألماني)، علاء غرام (الصفاقسي). لاعبو الوسط: إلياس السخيري (كولن الألماني)، محمد علي بن رمضان (فرنسفاروش المجري)، عيسي العيدوني (يونيون برلين الألماني)، حسام تقا (الترجي)، حمزة رفيعة (ليتشي الإيطالي)، محمد حاج محمود (لوغانو السويسري)، أنيس بن سليمان (بروندبي الدانماركي).

إلياس السخيري (كولن الألماني)، محمد علي بن رمضان (فرنسفاروش المجري)، عيسي العيدوني (يونيون برلين الألماني)، حسام تقا (الترجي)، حمزة رفيعة (ليتشي الإيطالي)، محمد حاج محمود (لوغانو السويسري)، أنيس بن سليمان (بروندبي الدانماركي). المهاجمون: يوسف المساكني (العربي القطري)، نعيم سليتي (الاتفاق السعودي)، طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي)، هيثم الجويني (الملعب التونسي)، سيف الله لطيف (فينترهور السويسري)، بسام الصرارفي (الأفريقي)، إلياس عاشوري (كوبنهاغن الدانماركي)، مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي).

قبل بداية مشاركته في النسخة الـ34، سيخوض المنتخب التونسي (بطل نسخة 2004) مباراتين وديتين أمام منتخبي موريتانيا والرأس الأخضر في السادس والعاشر من يناير/كانون الثاني المقبل على ملعب حمادي العقربي في العاصمة تونس.

وتلعب تونس في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا، ويستهل "نسور قرطاج" مشوارهم في النهائيات الأفريقية بمواجهة ناميبيا يوم الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني، ثم مالي وجنوب أفريقيا على الترتيب يومي السبت 20 والثلاثاء 23 من الشهر ذاته.