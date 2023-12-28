بطريقة مبتكرة.. إعلان قائمة العراق النهائية لكأس آسيا 2023
28/12/2023-|آخر تحديث: 28/12/202301:22 م (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلن المدير الفني لمنتخب العراق لكرة القدم الإسباني خيسوس كاساس قائمة منتخب العراق التي ستشارك في كأس آسيا المقررة في قطر من 12 يناير/كانون الثاني إلى 10 فبراير/شباط المقبلين.
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وااااااااااااااااو .. طريقة رائعة جدًا جدًا
بهذه الطريقة الجميلة مدرب العراق كاساس يعلن عن قائمة منتخب العراق النهائية في كأس أمم آسيا.
😨🇮🇶❤️pic.twitter.com/T3Mkq3xJIO
— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) December 27, 2023
ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام وإندونيسيا واليابان.
التشكيلة:
- حراسة المرمى: أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب.
- الدفاع: ريبين سولاقا، فرانس ضياء، سعد ناطق، علي عدنان، حسين علي، ألان محيي الدين، ميرخاس دوسكي، زيد تحسين، أحمد يحيى.
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عاااااااااااااجل — رسميًا:
قائمة منتخب العراق الرسمية في كأس أمم آسيا 2023
🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶
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— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) December 27, 2023
- الوسط: أمير العماري، أحمد علي، علي جاسم، منتظر ماجد، أسامة الرشيد، زيدان إقبال، أمجد عطوان، دانيلو السعيد، إبراهيم بايش، بشار رسن، يوسف الأمين.
- الهجوم: مهند علي، علي الحمادي، أيمن حسين.
المصدر : وكالات