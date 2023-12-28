شعار كأس آسيا 2023
رياضة|العراق

بطريقة مبتكرة.. إعلان قائمة العراق النهائية لكأس آسيا 2023

منتخب العراق
المنتخب العراقي يلعب ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام وإندونيسيا واليابان (مواقع التواصل)
28/12/2023-|آخر تحديث: 28/12/202301:22 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن المدير الفني لمنتخب العراق لكرة القدم الإسباني خيسوس كاساس قائمة منتخب العراق التي ستشارك في كأس آسيا المقررة في قطر من 12 يناير/كانون الثاني إلى 10 فبراير/شباط المقبلين.

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام وإندونيسيا واليابان.

التشكيلة:

  • حراسة المرمى: أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب.
  • الدفاع: ريبين سولاقا، فرانس ضياء، سعد ناطق، علي عدنان، حسين علي، ألان محيي الدين، ميرخاس دوسكي، زيد تحسين، أحمد يحيى.

  • الوسط: أمير العماري، أحمد علي، علي جاسم، منتظر ماجد، أسامة الرشيد، زيدان إقبال، أمجد عطوان، دانيلو السعيد، إبراهيم بايش، بشار رسن، يوسف الأمين.
  • الهجوم: مهند علي، علي الحمادي، أيمن حسين.
المصدر : وكالات