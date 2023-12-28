"بنهزيمة" وصيحات استهجان وتعليق "إنستغرام".. ماذا يجري مع بنزيمة قائد اتحاد جدة السعودي؟

يبدو أن وضع كريم بنزيمة مع ناديه الاتحاد السعودي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، فالمهاجم الفرنسي عانى من انتقادات لاذعة بعد الخسارة القاسية 2-5 أمام النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، في قمة الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ومني الاتحاد بـ6 هزائم حتى الآن هذا الموسم، وفشل في الفوز بـ4 من أصل آخر 5 مباريات في جميع المسابقات، ليحتل المركز السادس في الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الفائز بالكرة الذهبية عام 2022، كان هدفا لصيحات استهجان من جماهير الاتحاد الغاضبة في المباراة، ثم تعرض لهجمات عنيفة على مواقع التواصل أوصلته إلى تعليق حسابه على "إنستغرام" الذي يتابعه 76 مليون مشترك.

كريم بنزيمة يوقف حسابه في إنستجرام 😳 ❌ pic.twitter.com/ScwxPTTfox — Transfer Mercato 💙 (@transfermerkato) December 27, 2023

وعلى الرغم من تسجيله 9 أهداف وتقديمه 4 تمريرات حاسمة في 15 مباراة بالبطولة السعودية، فإن أداء مهاجم ريال مدريد السابق المخيب في مباراة الأربعاء أغضب جماهير "العميد" التي أطلقت عليه لقب "بنهزيمة".

كما اتهمه المشجعون بأنه "كسول" ولا يبذل جهدا ولم يقدم أي شيء للفريق على عكس رونالدو زميله السابق في ريال مدريد ومهاجم النصر حاليا.

وسجل رونالدو 23 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 24 مباراة، وفي الـ38 عاما يتصدر النجم البرتغالي قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 19 هدفًا.

وكان الدولي الفرنسي دخل في جدال حاد مع نونو إسبيريتو سانتو المدرب البرتغالي السابق للاتحاد والحالي لنوتنغهام فورست الإنجليزي بعد أن اتهم فيه المهاجم بأنه "كسول".

وقال نونو للاعب أولمبيك ليون السابق "أنت لاعب عظيم، لكن يبدو أنك كسول جدا بحيث لا يمكنك الضغط على المنافس".

وأضاف نونو: "أنت قائد الفريق، وقدوة للاعبين وأهم رياضي. يجب أن تأخذ زمام المبادرة وتكون نموذجا لجميع اللاعبين".

وذكرت تقارير إعلامية، أن الدولي الفرنسي السابق انضم إلى الاتحاد الصيف الماضي مقابل 107 ملايين دولار في الموسم الواحد وبعقد يمتد حتى صيف 2026.