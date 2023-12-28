أولى نتائج وصول راتكليف.. 300 شخص مهددون بالطرد من مان يونايتد

يتوقع أن يتخلى الملياردير البريطاني جيم راتكليف الذي استحوذ مؤخرا على 25% من أسهم نادي مانشستر، عن حوالي ربع القوى العاملة، أو ما يقرب من 300 شخص.

ووفقا لصحيفة "غارديان" الإنجليزية، فإن الرجل القوي الجديد في مانشستر يونايتد يرغب في التحقق من مستوى كفاءة جميع العاملين في خطوة أولى ثم تخفيض العدد من 1000 موظف إلى 700، أي نحو 30% من القوى العاملة.

وذكرت الصحيفة أن راتكليف يسعى من خلال تسريح نسبة من العاملين في النادي لتخفيض كلفة المصاريف بعد أن دفع (ما يقرب من 1.5 مليار يورو) للاستحواذ على حصة في رأس مال فريق "الشياطين الحمر" الذي يحتل المركز السادس في لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jim Ratcliffe, nouveau co-propriétaire des Red Devils, pourrait décider du départ d’environ un quart des effectifs soit près de 300 personnes.https://t.co/lc0Q60415f — RMC Sport (@RMCsport) December 27, 2023

تحكم (إينيوس)في الصفقات والقرارات

ويتعين على مان يونايتد التشاور مع شركة الكيميائيات العملاقة (إينيوس)، بشأن أي صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، كمثل إقالة أو استمرار المدرب الهولندي إريك تين هاغ، وذلك قبيل تصديق الدوري الإنجليزي الممتاز على صفقة لشراء 25% من أسهم النادي.

ويجب على يونايتد أن يستشير شركة الكيميائيات العملاقة بالأمور المتعلقة بـ"تعيين، وتسريح أو الموافقة على استقالة أي مدير لكرة القدم أو مدرب الفريق الأوّل في النادي"، إضافة إلى بدء محادثات أو استمرارها بشأن شراء أو بيع أي لاعب.

ولم يتوّج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي منذ الموسم الأخير لمدربه الشهير السير أليكس فيرغسون عام 2013. ويحتل الفريق حاليا المركز السادس بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدّر، كما أنّه ودّع كأس الرابطة الإنجليزية ودوري أبطال أوروبا.