آفة تضرب الرياضة في اليونان.. وفاة شرطي بسبب شغب جماهيري

توفي ضابط في شرطة مكافحة الشغب في اليونان -أمس الأربعاء- متأثّرا بجروح أصيب بها خلال أعمال شغب جماهيري، أدت إلى فرض حظر على حضور الجماهير لمدة شهرين في المسابقات المحليّة، وفق ما أعلن مستشفى أثينا؛ حيث كان يتعالج الضحية.

وأصيب الشرطي البالغ من العمر 31 عاما في فخذه، بسبب شعلة استغاثة ألقيت عليه خلال أعمال شغب خارج ملعب في العاصمة على هامش مباراة للكرة الطائرة بين أولمبياكوس وغريمه باناثينايكوس، في السابع من الشهر الجاري.

واضطر الأطباء إلى بتر ساق الشرطي في محاولةٍ لإنقاذ حياته، لكنه توفي متأثّرا بجراحه.

وقُبض على شاب يبلغ 18 عاما بسبب تورّطه بالحادث.

A Greek policeman was severely injured when a mob of volleyball fans set upon riot police outside an arena in Athens. https://t.co/N9B5PnhUOX

وقررت الحكومة اليونانية إقامة المباريات في الدوري المحلي لكرة القدم من دون جمهور حتّى 12 فبراير/شباط 2024 على الأقل.

وتُخطّط السلطات اليونانية لوضع كاميرات عالية الدقة وأنظمة دخول إلكترونية للتحقق من هويات المشجعين في جميع الملاعب، بهدف مكافحة الشغب المزمن بين الجماهير.

🇬🇷 | A Greek police officer, George Lyggeridis, who was hit by a flare outside a stadium in Athens where a volleyball match between the GR teams of @olympiacosfc and @paofc_ was held, died after 20 days of hospitalization in the intensive care unit. pic.twitter.com/YCGnLUo7bE

— Balkan Insight (@BalkanInsight) December 27, 2023