مبابي رابع أكثر الشخصيات شهرة في فرنسا عام 2023

ظهر نجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي بين الخمسة الأوائل في قائمة أكثر الشخصيات شهرة بالإعلام الفرنسي في عام 2023، بحسب دراسة أجرتها (تاجادي)، وهي منصة مختصة في مجال مراقبة وسائل الإعلام في فرنسا.

ومقارنة بالعام الماضي، صعد قائد منتخب فرنسا 5 مراكز في هذا الترتيب، ليحتل المركز الرابع في القائمة التي ضمت ألف شخصية بارزة وفقا لتحليل محتوى قامت به "تاجادي" على أكثر من 3 آلاف منشور في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية إضافة إلى 410 محطات تلفزيونية وإذاعية في فرنسا.

وجاء مبابي -الذي ذكر اسمه 150 ألف مرة في الإعلام الفرنسي خلال العام الجاري- خلف الشخصيات الرئيسية الثلاث في الحياة السياسية الفرنسية وهم:

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

Top 50 des personnalités les plus médiatisées en 2023 Source : Ouest France / Tagaday pic.twitter.com/dyOhDaXxgU — Médias France (@MediasFrance) December 26, 2023

واحتل قائد منتخب فرنسا، المركز الأول بين الرياضيين متقدما على زميليه السابقين في النادي الباريسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي في المرتبة الـ13 والبرازيلي نيمار في المرتبة الـ22.

وجاء ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم في المركز الـ14 وتقدم المدرب الإسباني لويس إنريكي 874 مركزا في أقل من 6 أشهر منذ وصوله إلى باريس سان جيرمان ليصعد إلى المركز الـ15.

وتقدم مبابي بطل العالم مع منتخب بلاده عام 2018، على الرئيس الأميركي جو بايدن (الخامس) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (السادس) والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (السابع).

وتصنيف عام 2023 لأكثر ألف شخصية إعلامية في الصحافة الفرنسية، جرى في الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و13 ديسمبر/كانون الأول 2023.