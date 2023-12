ليس بمستوى لامبارد وجيرارد.. نجم إنجلترا السابق يوجه رسالة قاسية إلى بيلينغهام

يعتقد مايكل أوين النجم السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم أن مواطنه جود بيلينغهام المهاجم الحالي لريال مدريد الإسباني لن يكون بنفس مستوى نجوم إنجلترا السابقين مثل ستيفن جيرارد وبول سكولز وفرانك لامبارد على الأقل في المدى القصير.

ويقدم بيلينغهام أداء رائعا في أول موسم له مع الفريق الملكي، إذ سجل 17 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة في مسابقتي الليغا ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب تتويجه بلقب الفتى الذهبي لعام 2023، وهذا المستوى المميز يجعل الدولي الإنجليزي على قائمة المنافسين على جائزة الكرة الذهبية المقبلة.

لكن رغم الضجة التي يحدثها بيلينغام حاليا في أوروبا، فإن أوين يعتقد أن ما حققه مواطنه حتى الآن غير كاف ليتم اعتباره من بين أعظم لاعبي خط الوسط في إنجلترا.

ويرى المهاجم السابق لليفربول وريال مدريد ومانشستر يونايتد وستوك سيتي أن نجاح بيلينغهام يجب أن يتحقق على المدى الطويل حتى يُنظر إليه على أنه أسطورة كرة القدم الإنجليزية.

Michael Owen: "Jude Bellingham wouldn't automatically be better than Gerrard, Lampard, and Scholes if he wins La Liga, the Champions League and Euro 2024 next year. He'd win the Ballon d'Or, though. Those players did it for years and years and they never dropped their level. They… pic.twitter.com/p5pDxyp9KT

— Madrid Universal (@MadridUniversal) December 27, 2023