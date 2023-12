لأول مرة منذ 15 عاما.. حكم من ذوي البشرة السمراء يدير مباراة بالبريميرليغ

أصبح سام أليسون، أول حكم من ذوي البشرة السمراء، يدير مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 15 عاما والثاني على الإطلاق بعد أن أدار مباراة فوز شيفيلد يونايتد على لوتون تاون اليوم الثلاثاء.

وبات أليسون، ثاني حكم من ذوي البشرة الملونة في البريميرليغ، بعد أوريا ريني الذي أدار آخر مباراة في المسابقة عام 2008.

Sam Allison is officiating Sheffield United vs. Luton Town and becomes the first Black Premier League referee since 2008 👏 pic.twitter.com/XHQpFCU8Ws — B/R Football (@brfootball) December 26, 2023

وعام 2020، أصبح أليسون أول حكم أسمر في الأقسام الأربعة الأولى لكرة القدم الإنجليزية ثم أوكلت إليه التحكيم في البريميرليغ موسم 2023-2024.

وشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز كحكم رابع خلال فوز برايتون 4-1 على تشلسي في أكتوبر/تشرين الأول 2022، واليوم حصل على فرصة لإدارة مباراة في الدوري الممتاز ضمن منافسات الجولة الـ18 من الموسم الجاري.

Tip of rhe hat for Uriah Rennie who of course was the first; nobody seems to have mentioned him? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/ZyEhI4hUT1 — Anthony Perkins (@Spigzy) December 26, 2023

وكشف الاتحاد الإنجليزي في يناير/كانون الثاني الماضي عن خطط جديدة طموحة لتوظيف والاحتفاظ بألف حكم جديد من خلفيات متنوعة في السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت منظمة "بي إي إم ريف" التي تدعم الحكام السود والآسيويين والمختلطين "نحن نرحب بهذا التعيين".

وأضافت "إنها خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح نحو التحكيم الذي يعكس المجتمع وفريق اللعب داخل كرة القدم تتويجا لسنوات من العمل الشاق الذي قام به أعضاء المنظمة".

سام أليسون هو أول حكم من أصحاب البشرة السمراء يتولى إدارة مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أوريا ريني في عام 2008. أليسون وريني هما الحكمان الأسودان الوحيدان في تاريخ المسابقة. pic.twitter.com/RXk29fhCsm — الكوتش (@Coach_Khaled0) December 26, 2023

وتابعت "نأمل أن نعمل مع هوارد ويب (رئيس مجلس مسؤولي المباريات المحترفين) لتحديد المزيد من المسؤولين السود وترقيتهم إلى الدرجة الممتازة".

ولا يوجد حكام سود أو آسيويون في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الأولى، وهناك 4 حكام فقط من الأقليات العرقية يعملون في الأقسام السبعة الأولى في البلاد.

Sam Allison has just become the first black Premier League referee since 2008 and the second ever. pic.twitter.com/8y5J8DaThs — 🐬 @𝗼𝗻𝗲𝗷𝗼𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝗯𝗼𝘆 (@OneJoblessBoy) December 26, 2023

وأليسون هو لاعب كرة قدم سابق لعب لأندية مثل سويندون تاون وبريستول سيتي وبورنموث وإكستر سيتي.

ودخل مجال التحكيم منذ 12 عاما، وعمل لفترة كحكم كرة قدم ورجل إطفاء، قبل أن يتفرغ نهائيا للتحكيم.