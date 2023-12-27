قائمة غينيا النهائية في أمم أفريقيا 2023

استمر منتخب غينيا في إيمانه بقائده نابي كيتا وزميله المخضرم إيسياغا سيلا، إلى جانب منح المهاجم الواعد فاسينيت كونتي أول استدعاء في قائمة تضم 25 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تقام في ساحل العاج الشهر المقبل.

وضم المدرب كابا دياوارا كيتا إلى القائمة على الرغم من حقيقة أن لاعب الوسط (28 عاما) عانى من أجل اللعب في فيردر بريمن هذا الموسم، الذي انضم إليه قادما من ليفربول، بينما يكافح المخضرم سيلا الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الإصابات.

🚨 Malgré ses blessures répétitives, Kaba Diawara à décider d’appeler le capitaine alors il n’a joué que 80 minutes pour 4 matchs depuis le début de la saison avec werder Bremen !😮🇬🇳 Merite-t-il (Naby Keita) d’être sur la liste définitive ?😱 pic.twitter.com/QES4LVAlEa — Guineeinfos.com (@guineeinfos_com) December 21, 2023

ويتصدر سيرو جيراسي قائمة منتخب غينيا، حيث سجل مهاجم شتوتغارت 17 هدفا في دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة خلف هاري كين.

واستدعي كونتي (18 عاما) بعدما سجل 5 أهداف مع نادي باستيا في دوري الدرجة الثانية الفرنسي هذا الموسم، بينما أُعيد استدعاء جوزيه مارتينيز كانتي (33 عاما)، الذي سجل لصالح أوراوا رد دياموندز الياباني في كأس العالم للأندية الأسبوع الماضي.

ويلعب منتخب غينيا في المجموعة الثالثة بالبطولة، ويفتتح مشواره بمواجهة الكاميرون في مدينة ياموسوكرو يوم 15 يناير/كانون الثاني المقبل، قبل مباراتي السنغال وغامبيا.

وفيما يلي التشكيلة:

حراس المرمى:

علي كيتا (أوسترسوند السويدي).

إبراهيما كوني (هايبرنيانز).

موسى كمارا (هورويا).

Mouctar Diakhaby titular con Guinea 🇬🇳 pic.twitter.com/FovPuoSrY7 — Córner Che🦇 (@Corner_Che) September 9, 2023

المدافعون:

محمد علي كمارا (يونغ بويز السويسري).

أنطونيو كونتي (بوتيف بلوفديف البلغاري).

مختار دياكابي (فالنسيا الإسباني).

إبراهيم دياكيتي (ستاد رانس الفرنسي).

دياكيتي (ستاد رانس الفرنسي).

جوليان جانفييه (قيصرية سبور التركي).

سيدو سو (راسينغ ستراسبورغ الفرنسي).

إيسياغا سيلا (مونبلييه الفرنسي).

سيكو عمر سيلا (كامبور الهولندي).

🚨 Mouctar Diakhaby jugará con la Selección de Guinea. El nuevo seleccionador, Diawara, ha confirmado que se está tramitando en la FIFA y para Junio podrá ser convocado. pic.twitter.com/UVwnyOC8sS — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) April 25, 2022

لاعبو وسط:

أجيبو كمارا (أتروميتوس اليوناني).

أمادو دياوارا (أندرلخت البلجيكي).

نابي كيتا (فيردر بريمن الألماني).

كريم سيسي (سانت إتيين الفرنسي).

إيلاش موريبا ( لايبزيغ الألماني).

سيدوبا سيسي (ليغانيس الإسباني).

موري كوناتي (ميشلين البلجيكي).

عبدولاي توري (لوهافر الفرنسي).

🚨🚨| Serhou Guirassy wants to leave Vfb Stuttgart in January and wants to move to the Premier League. #mufc and Newcastle are the favourites to sign him. [@cfbayern] pic.twitter.com/hYehsyt8r0 — centredevils. (@centredevils) December 22, 2023

المهاجمون: