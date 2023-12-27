رياضة|أفريقيا

قائمة غينيا النهائية في أمم أفريقيا 2023

منتخب غينيا يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب الكاميرون وغامبيا والسنغال (رويترز)
27/12/2023

استمر منتخب غينيا في إيمانه بقائده نابي كيتا وزميله المخضرم إيسياغا سيلا، إلى جانب منح المهاجم الواعد فاسينيت كونتي أول استدعاء في قائمة تضم 25 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تقام في ساحل العاج الشهر المقبل.

وضم المدرب كابا دياوارا كيتا إلى القائمة على الرغم من حقيقة أن لاعب الوسط (28 عاما) عانى من أجل اللعب في فيردر بريمن هذا الموسم، الذي انضم إليه قادما من ليفربول، بينما يكافح المخضرم سيلا الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الإصابات.

ويتصدر سيرو جيراسي قائمة منتخب غينيا، حيث سجل مهاجم شتوتغارت 17 هدفا في دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة خلف هاري كين.

واستدعي كونتي (18 عاما) بعدما سجل 5 أهداف مع نادي باستيا في دوري الدرجة الثانية الفرنسي هذا الموسم، بينما أُعيد استدعاء جوزيه مارتينيز كانتي (33 عاما)، الذي سجل لصالح أوراوا رد دياموندز الياباني في كأس العالم للأندية الأسبوع الماضي.

ويلعب منتخب غينيا في المجموعة الثالثة بالبطولة، ويفتتح مشواره بمواجهة الكاميرون في مدينة ياموسوكرو يوم 15 يناير/كانون الثاني المقبل، قبل مباراتي السنغال وغامبيا.

وفيما يلي التشكيلة:

حراس المرمى:

  • علي كيتا (أوسترسوند السويدي).
  • إبراهيما كوني (هايبرنيانز).
  • موسى كمارا (هورويا).

المدافعون:

  • محمد علي كمارا (يونغ بويز السويسري).
  • أنطونيو كونتي (بوتيف بلوفديف البلغاري).
  • مختار دياكابي (فالنسيا الإسباني).
  • إبراهيم دياكيتي (ستاد رانس الفرنسي).
  • دياكيتي (ستاد رانس الفرنسي).
  • جوليان جانفييه (قيصرية سبور التركي).
  • سيدو سو (راسينغ ستراسبورغ الفرنسي).
  • إيسياغا سيلا (مونبلييه الفرنسي).
  • سيكو عمر سيلا (كامبور الهولندي).

لاعبو وسط:

  • أجيبو كمارا (أتروميتوس اليوناني).
  • أمادو دياوارا (أندرلخت البلجيكي).
  • نابي كيتا (فيردر بريمن الألماني).
  • كريم سيسي (سانت إتيين الفرنسي).
  • إيلاش موريبا ( لايبزيغ الألماني).
  • سيدوبا سيسي (ليغانيس الإسباني).
  • موري كوناتي (ميشلين البلجيكي).
  • عبدولاي توري (لوهافر الفرنسي).

المهاجمون:

  • محمد بايو (لوهافر الفرنسي).
  • فاسينيت كونتي (باستيا).
  • مورغان جيلافوجي (لانس الفرنسي).
  • سيرو جيراسي (شتوتغارت الألماني).
  • فرانسوا كامانو (أبها السعودي).
  • جوزيه مارتينيز كانتي (أوراوا رد دايموندز الياباني).
المصدر : رويترز