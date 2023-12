قائمة غينيا النهائية في أمم أفريقيا 2023

استمر منتخب غينيا في إيمانه بقائده نابي كيتا وزميله المخضرم إيسياغا سيلا، إلى جانب منح المهاجم الواعد فاسينيت كونتي أول استدعاء في قائمة تضم 25 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تقام في ساحل العاج الشهر المقبل.

وضم المدرب كابا دياوارا كيتا إلى القائمة على الرغم من حقيقة أن لاعب الوسط (28 عاما) عانى من أجل اللعب في فيردر بريمن هذا الموسم، الذي انضم إليه قادما من ليفربول، بينما يكافح المخضرم سيلا الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الإصابات.

ويتصدر سيرو جيراسي قائمة منتخب غينيا، حيث سجل مهاجم شتوتغارت 17 هدفا في دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة خلف هاري كين.

واستدعي كونتي (18 عاما) بعدما سجل 5 أهداف مع نادي باستيا في دوري الدرجة الثانية الفرنسي هذا الموسم، بينما أُعيد استدعاء جوزيه مارتينيز كانتي (33 عاما)، الذي سجل لصالح أوراوا رد دياموندز الياباني في كأس العالم للأندية الأسبوع الماضي.

ويلعب منتخب غينيا في المجموعة الثالثة بالبطولة، ويفتتح مشواره بمواجهة الكاميرون في مدينة ياموسوكرو يوم 15 يناير/كانون الثاني المقبل، قبل مباراتي السنغال وغامبيا.

