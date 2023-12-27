ريمونتادا تاريخية.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على أستون فيلا في البريميرليغ

نجح مانشستر يونايتد في تحويل تأخره بهدفين أمام ضيفه أستون فيلا إلى فوز مثير 3-2 في المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم (بريميرليغ)، ليحقق فوزه الأول بعد غياب طويل.

وعلى ملعب أولد ترافورد، استعاد مانشستر نغمة الانتصارات بعد 4 مباريات لم يذق خلالها طعم النصر على مستوى المسابقات كافة.

وتقدم أستون فيلا بهدفين عن طريق الأسكتلندي جون ماكغين (الدقيقة 21) والبلجيكي لياندير ديندونكير (الدقيقة 25).

وألغى الحكم هدفا سجله أليخاندرو جارناتشو لمانشستر في الدقيقة الـ48، لكن النجم الأرجنتيني الشاب عاد وسجل هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 59 و71، وتكفل الدانماركي راسموس هويلوند بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 82.

ورفع الفوز رصيد مانشستر إلى 31 نقطة ليتقدم للمركز السادس، وتوقف رصيد أستون فيلا عند 39 نقطة في المركز الثالث.

سلاح الركلات الثابتة أهدى أستون فيلا التفوق في الشوط الأول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_يونايتد_أستون_فيلا pic.twitter.com/kyngyt94mL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2023