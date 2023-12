رونالدو وماني يقودان النصر لفوز مثير على الاتحاد في الدوري السعودي

واصل القناص البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو توهجه وقاد فريقه النصر لفوز مثير على مضيفه اتحاد جدة 5-2 الثلاثاء في المرحلة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل رونالدو الهدفين الأول والثالث للنصر ليواصل تألقه الاستثنائي في الموسم الحالي رغم اقترابه من عامه الـ39.

وعزز رونالدو موقعه في صدارة قائمة الهدافين رافعا رصيده إلى 19 هدفا، متفوقا بـ3 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال.

وتقدم المغربي عبد الرزاق حمد الله بهدف للاتحاد في الدقيقة 14، لكن بعد 5 دقائق فقط رد رونالدو بهدف التعادل للنصر من ركلة جزاء، ثم أضاف زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 38 ليرفع رصيده إلى 11 هدفا ويحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين.

وبعد مضي 6 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، سجل حمد الله الهدف الثاني له وللاتحاد، لكن رونالدو سارع بتسجيل هدف التقدم للنصر في الدقيقة الـ68 من ركلة جزاء.

وقبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، أحرز ساديو ماني (الهداف التاريخي لمنتخب السنغال) الهدف الرابع للنصر، ثم عاد وسجل الهدف الثاني له والخامس للفريق الضيف في الدقيقة 82 ليرفع رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم.

ولعب الاتحاد بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 66 بعد طرد الحكم البرازيلي فابينيو.

وبهذه الثنائية، وصل رونالدو إلى الهدف رقم 53 العام الجاري، ليصبح رسميا أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في 2023 بفارق هدف عن كل من الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان) والإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ الألماني) و3 أهداف عن النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي).

Cristiano Ronaldo could finish 2023 as the player with the most goals scored…Golden boot incoming🐐 pic.twitter.com/YDLMoO7zqr

— 𝑳𝒊𝒍 𝑨𝒛𝒊𝒊𝒛 (@Lil_Aziiz) December 26, 2023