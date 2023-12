تفوق على مبابي وميسي.. هالاند نجم مانشستر سيتي أفضل لاعب في العالم عام 2023

اختار الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (آي إف إف إتش إس) النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، أفضل لاعب في العالم في 2023 بعد حصوله على 208 نقاط، متقدما على هداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ونجم إنتر ميامي ليونيل ميسي.

وحصل هالاند على ضعف نقاط كيليان مبابي (105)، بينما اكتفى ميسي بـ85 نقطة.

وجاء الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي في المركز الرابع، وحلّ الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد في المركز الخامس.

وقدّم هالاند عاما استثنائيا مع "السيتيزنز"، وأسهم في تحقيق 4 ألقاب؛ هي: الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بينما غاب عن بطولة كأس العالم للأندية التي توّج بها السيتزينز؛ بسبب خروجه من قائمة الفريق بداعي الإصابة.

IFFHS MEN'S WORLD BEST PLAYER 2023 AWARDS 2023 – 🇧🇻 ERLING #HAALAND , THE WORLD’S BEST PLAYER 2023! pic.twitter.com/iWv49p2WNN

وأثبت المهاجم أنه العنصر المفقود في سعي مانشستر سيتي لتحقيق النجاح الأوروبي.

ويتصدر هالاند هدافي البريميرليغ، برصيد 14 هدفا في موسم 2023-2024.

وهذه هي أول جائزة من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم يحصل عليها هالاند.

وبالإضافة إلى ألقابه مع "السيتي"، حصل هالاند على العديد من الجوائز الفردية؛ أبرزها:

وبفضل النجاح الكبير لفريق مانشستر سيتي في 2023، حلّ 3 من زملاء هالاند في قائمة أفضل 10 لاعبين؛ وهم: الإسباني رودري، (4) والبلجيكي كيفين دي بروين، (6) والبرتغالي برناردو سيلفا (8).

وتتكون لجنة التحكيم من صحفيين وخبراء في مجال كرة القدم من 120 دولة مختلفة.

ولا تعتمد المعايير على الإحصاءات الفردية فحسب؛ بل على إنجازات الفريق أيضا. وكلاهما تتوفران في نجم مانشستر سيتي.

Ederson (54%) has the best long ball completion rate of any goalkeeper in the Premier League this season. 🇧🇷😮‍💨

[@WhoScored] pic.twitter.com/qP0tseO9Pb

— City Zone (@City_Zone_) December 21, 2023