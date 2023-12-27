رياضة|إنجلترا

تفوق على مبابي وميسي.. هالاند نجم مانشستر سيتي أفضل لاعب في العالم عام 2023

أول جائزة يحصل عليها هالاند من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (الفرنسية)
27/12/2023

اختار الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (آي إف إف إتش إس) النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، أفضل لاعب في العالم في 2023 بعد حصوله على 208 نقاط، متقدما على هداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ونجم إنتر ميامي ليونيل ميسي.

وحصل هالاند على ضعف نقاط كيليان مبابي (105)، بينما اكتفى ميسي بـ85 نقطة.

وجاء الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي في المركز الرابع، وحلّ الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد في المركز الخامس.

وقدّم هالاند عاما استثنائيا مع "السيتيزنز"، وأسهم في تحقيق 4 ألقاب؛ هي: الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بينما غاب عن بطولة كأس العالم للأندية التي توّج بها السيتزينز؛ بسبب خروجه من قائمة الفريق بداعي الإصابة.

وأثبت المهاجم أنه العنصر المفقود في سعي مانشستر سيتي لتحقيق النجاح الأوروبي.

ويتصدر هالاند هدافي البريميرليغ، برصيد 14 هدفا في موسم 2023-2024.

وهذه هي أول جائزة من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم يحصل عليها هالاند.

وبالإضافة إلى ألقابه مع "السيتي"، حصل هالاند على العديد من الجوائز الفردية؛ أبرزها:

  • الحذاء الذهبي الأوروبي.
  • الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز.
  • الثنائية النادرة المتمثلة في تسميته لاعب الموسم، وأفضل لاعب شاب في البريميرليغ.

وبفضل النجاح الكبير لفريق مانشستر سيتي في 2023، حلّ 3 من زملاء هالاند في قائمة أفضل 10 لاعبين؛ وهم: الإسباني رودري، (4) والبلجيكي كيفين دي بروين، (6) والبرتغالي برناردو سيلفا (8).

وتتكون لجنة التحكيم من صحفيين وخبراء في مجال كرة القدم من 120 دولة مختلفة.

ولا تعتمد المعايير على الإحصاءات الفردية فحسب؛ بل على إنجازات الفريق أيضا. وكلاهما تتوفران في نجم مانشستر سيتي.

أفضل حارس

وحصل زميل هالاند في مانشستر سيتي، البرازيلي إيدرسون على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم في 2023.

وجمع إيدرسون 145 نقطة، ليفوز بالجائزة بفارق كبير عن الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز(أستون فيلا)، وتيبو كورتوا (ريال مدريد، الحائز على الجائزة ذاتها في 2018 و2022.

المصدر : مواقع إلكترونية