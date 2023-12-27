برشلونة يفقد خدمات بيدري في كأس السوبر الإسباني

ألقت التقارير الطبية بظلال من الشك والتشاؤم بخصوص إمكانية مشاركة بيدري غونزاليس، المصاب مع برشلونة في كأس السوبر الإسباني، الذي سيقام الشهر المقبل في السعودية.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، هناك تشاؤم بشأن تعافي بيدري من إصابته قبل كأس السوبر الإسباني.

🚨 Pedri is indicated to return at the end of January. The initial probability of Pedri playing in the Super Copa de España is low. Let us hope for a successful recovery 🙏

[@mundodeportivo] pic.twitter.com/if6jhcUwAL — Barça Corner (@Barca_Corner) December 26, 2023

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطاقم الفني لبرشلونة تحدث مع نظيره الطبي، وعلم بأنه من الصعب للغاية أن يلحق بيدري بالسوبر، وسيحتاج لمزيد من الوقت للراحة.

وأوضحت أن اللاعب أصيب في المنطقة نفسها التي أصيب فيها سابقا، وأنها ليست يسيرة كما كُشف عنها. ومن المستحسن أن يركن للراحة".

ووفقا للصحيفة، فإن الطاقم الطبي يتوقع عودة بيدري في يناير/كانون الثاني المقبل.

Pedri will comeback better than ever 🪄 💎 pic.twitter.com/X7Xq2NKcpi — BarcaTiempo (@BarcaTiempo) December 26, 2023

ويشارك برشلونة في البطولة بصفته بطلا للدوري المحلي لموسم 2022/2023، ويوجد ريال مدريد في البطولة بطلا لكأس ملك إسبانيا.

بينما سيشارك أوساسونا بصفته وصيف كأس ملك إسبانيا، وسيوجد أتلتيكو مدريد لحصوله على المركز الثالث في الدوري.

🚨 عـــاجـــل 🚨 تشائم حول جاهزية بيدري للسوبر الإسباني — الطاقم الفني يستعد بدونه وعودته المتوقعة نهاية شهر 1 @mundodeportivo pic.twitter.com/RcMHJ1QCUV — FCB World (@forcabarca_ar) December 26, 2023

وسيلاقي برشلونة نظيره أوساسونا في نصف النهائي الأول، يوم 11 يناير/كانون الثاني المقبل، على أن يلعب الفائز في النهائي مع المتأهل من ديربي مدريد بين "الملكي" و"الأتلتي".