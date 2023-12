برشلونة يفقد خدمات بيدري في كأس السوبر الإسباني

ألقت التقارير الطبية بظلال من الشك والتشاؤم بخصوص إمكانية مشاركة بيدري غونزاليس، المصاب مع برشلونة في كأس السوبر الإسباني، الذي سيقام الشهر المقبل في السعودية.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، هناك تشاؤم بشأن تعافي بيدري من إصابته قبل كأس السوبر الإسباني.

