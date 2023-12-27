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ازدواجية المناصب تهدد شرعية اتحاد الكرة الجزائري

تحاد الكرة الجزائري الاتحادية الجزائرية لكرة القدم http://www.faf.dz/?lang=ar
5 أعضاء من المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم لم يلتزموا بأحكام المرسوم القاضي بعدم ازدواجية المناصب (مواقع التواصل)
27/12/2023

أفاد تقرير إخباري أمس الثلاثاء، بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم ينشط ويصدر ويصادق على القرارات وهو فاقد للشرعية القانونية، على خلفية عدم امتثاله للوائح والأنظمة المحلية المتصلة بمنع ازدواجية المسؤولية التنفيذية والإدارية والانتخابية لأعضائه.

وأكدت يومية "الخبر" -التي تعدّ من أكبر الصحف المطبوعة بالجزائر- أن عددا من أعضاء المكتب الفدرالي (التنفيذي) لاتحاد الكرة الجزائري لا يلتزمون بالمرسوم التنفيذي رقم "30-15" الذي يمنع ازدواجية المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية داخل الهياكل والمنظمات والنشاطات الرياضية.

ويتعلق الأمر بـ5 أعضاء لم يلتزموا بأحكام هذا المرسوم؛ هم: أحمد خرشي، الذي يتولى رئاسة رابطة دوري المحترفين بصفة مؤقتة، ولحسن تمبكتو، رئيس لجنة مسابقة كأس الجزائر، ورشيد الجاكني، المكلف بالتنسيق مع روابط كرة القدم، والعضوين علي مليك وعماد أميسي.

كما أشار إلى أن أحكام المرسوم نفسه تُمهل الأعضاء المخالفين شهرا واحدا للامتثال من خلال الاختيار بين أحد المناصب، ومعه تجنب التعرض لعقوبة الإقصاء والفصل من المنصب.

وكشف التقرير عن أن وزارة الشباب والرياضة تعاملت بازدواجية في تنفيذ المرسوم، واتهمها بغض الطرف عما يحدث حاليا من تجاوز وخرق قانوني من اتحاد الكرة الحالي، عكس ما حدث في عهد الرئيسين السابقين شرف الدين عمارة، وخلفه جهيد زفيزيف، عندما فرضت على الأعضاء المخالفين الاستقالة، وهو ما أدى إلى انتخابات جديدة على مرتين.

وألمحت الصحيفة إلى عدم تكييف اتحاد الكرة الجزائري للوائحه الأساسية مع المرسومين التنفيذيين رقم 22-309 ورقم 22-310، المتعلقين بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، اللذين أمهلا الاتحادات الرياضية 6 أشهر للقيام بذلك.

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كشفت في مارس/آذار الماضي، عبر بيان رسمي، عن استقالة 4 أعضاء من المكتب الفدرالي، من مجموع 13 عضوا؛ بسبب ازدواجية المناصب.

المصدر : الألمانية