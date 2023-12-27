أبرز نجوم المجموعة الخامسة في أمم آسيا 2023

يتوقع أن تضمن مباريات المجموعة الخامسة في أمم آسيا لكرة القدم 2023 الفرجة والتشويق في ظل وجود مواهب كروية جيدة يتصدرها سون هيونغ مين نجم منتخب كوريا الجنوبية.

كما يبرز في بقية المنتخبات الثلاثة الأخرى كلٌّ من: الأردني موسى التعمري: والبحريني كميل الأسود: والماليزي عارف أيمن.

الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (31 عاما)

يعود آخر لقب لكوريا الجنوبية في كأس آسيا إلى 1960 التي أقيمت في كوريا الجنوبية، ومن أجل انهاء سنوات الجفاف القاري الذي دام حوالي 63 عاما، يعوّل "الشمشون الكوري" على قائد توتنهام الإنجليزي.

ويتمتع أفضل لاعب كرة قدم في آسيا مرات عدة كان آخرها في 2022، بقدرات كروية فائقة تمكنه من خلق فرصة سانحة، أو تسجيل هدف من مواقف مستحيلة.

ومنذ انضمامه للمنتخب الأول في 2011، لعب القائد الكوري 114 مباراة دولية وسجل 38 هدفا، وخلال مسيرته حصل على جوائزة عدة، أبرزها: جائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا، وأفضل لاعب دولي آسيوي أعوام (2017،2015، 2019)، إلى جانب ألقاب مهمة مع توتنهام، من بينها: جائزتا لاعب الموسم والحذاء الذهبي.

لكن رغم هذه الانجازات اللامعة، لا يزال الجناح المهاري يفتقد للقب القاري الأهم .

الأردني موسى التعمري (26 عاما)

تفجرت موهبة موسى التعمري مع منتخب الأردن بنسخة 2019 من البطولة القارية في الإمارات، عندما سجل هدفا وصنع آخرين، ومنذ ذلك الحين ونجم الجناح السريع في صعود مستمر.

"ميسي الأردني" مثلما يلقب، يحمل أحلام النشامى في ملاعب قطر لتجاوز أفضل نتيجة له في البطولة القارية ببلوغه دور الثمانية مرتين في 2004 و2011.

احترف موسى في أبويل القبرصي وقاده للظفر بلقب الدوري المحلي في موسم 2018-2019، كما حصل في الموسم ذاته على جائزة أفضل لاعب. انتقل فيما بعد إلى لوفين البلجيكي، ثم إلى مونبيليه الفرنسي ليصبح أول لاعب أردني يحترف في أحد الدوريات الخمس الكبرى.

وسجل موسى 13 هدفا مع منتخب بلاده في 58 مباراة، ويتوقع زيادة غلته مع كتيبة المدرب المغربي حسين عموتة في بطولة أمم آسيا المقبلة.

البحريني كميل الأسود (29 عاما)

جذب كميل الأسود الأنظار إليه خلال لعبه مع منتخب البحرين في كأس أمم آسيا في الإمارات في 2019، وشارك في جميع المباريات قبل الخروج من دور الـ16 على يد كوريا الجنوبية 1-2 بعد التمديد.

في العام ذاته، قاد كميل -وهو لاعب جمباز سابق- فريق "الأحمر" للتتويج بلقب كأس الخليج في قطر بعد الفوز على السعودية في النهائي، ولقب بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم في العراق.

قبل أسابيع على انطلاق النهائيات، يحلم كميل (85 مباراة دولية،12هدفا) وزملاؤه في الوصول بالبحرين إلى النهائي، في تكرار للانجاز الذي حققوه في نسخة 2004 بالصين.

الماليزي عارف أيمن (21 عاما)

أثبت الجناح السريع قدرات مميزة سواء مع نادي جوهور دار التعظيم، أو مع المنتخب الماليزي الذي خاض معه 26 مباراة دولية وسجل 6 أهداف.

ظهر اللاعب، الذي وصفه الأرجنتيني إستيبان سولاري مدرب جوهور بـ "العبقري"، للمرة الأولى مع المنتخب ضد البحرين في 2021 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

يحبذ اللاعب ذو الشخصية الرائعة اللعب أكثر جناحا أيمن، حيث يمكنه التوغل في دفاعات المنافسين وتقديم التمريرات الحاسمة لزملائه، مثلما فعل في مباراة الفوز 4-3 على قرغيزستان في التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.

مباريات منتخبات المجموعة الخامسة في بطولة أمم آسيا 2023

15 يناير/كانون الثاني:

كوريا الجنوبية x البحرين (ملعب جاسم بن حمد).

ماليزيا x الأردن (ملعب الجنوب).

20 يناير/كانون الثاني:

الأردن x كوريا الجنوبية (ملعب الثمامة).

البحرين x ماليزيا (ملعب جاسم بن حمد).

25 يناير/كانون الثاني: