موريتانيا تعلن قائمتها النهائية لكأس أمم أفريقيا 2023

أعلن منتخب موريتانيا قائمته النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023 التي تستضيفها ساحل العاج مطلع العام المقبل.

ويلعب منتخب موريتانيا، الذي يشارك في أمم أفريقيا للمرة الثالثة عل التوالي، في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات الجزائر وأنغولا وبوركينا فاسو.

وتقام البطولة في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني حتى 11 فبراير/شباط 2024 بمشاركة 24 منتخبا.

وعقد أمير عبدو، المدير الفني لمنتخب موريتانيا مؤتمرا صحفيا -أمس الاثنين- كشف من خلاله عن القائمة النهائية للفريق التي سوف تشارك في المسابقة القارية.

وضمت القائمة التي أعلنها الاتحاد الموريتاني على حسابه بموقع فيسبوك 27 لاعبا:

حراسة المرمى: بابكر نياس، ناموري دياو، بابكر ديوب.

بابكر نياس، ناموري دياو، بابكر ديوب. الدفاع: محمد دلاهي يالي، والأمين با، وبكاري أندياي، ونوح محمد العبد، والحسن أحوبيب، وإبراهيما كيتا، وعلي أعبيد، وخديم دياو.

محمد دلاهي يالي، والأمين با، وبكاري أندياي، ونوح محمد العبد، والحسن أحوبيب، وإبراهيما كيتا، وعلي أعبيد، وخديم دياو. الوسط: محسن بده، وجسوما فوفانا، وباكاري كامارا، وعماري غاساما، وعمر أنجوم، وعبد الله محمود، والحاجي با، وسيدي محمد العبد.

محسن بده، وجسوما فوفانا، وباكاري كامارا، وعماري غاساما، وعمر أنجوم، وعبد الله محمود، والحاجي با، وسيدي محمد العبد. الهجوم: أبو بكر كامارا، وحميه الطنجي، وأباب إبنو با، وأبوبكاري كويتا، وسليمان آن، وأعمر سيدي بونا، وإدريسا تيام، وسليمان دوكارا.

ويطمح منتخب موريتانيا، الذي سبق له المشاركة في نسختي البطولة الأخيرتين عامي 2019 بمصر و2021 في الكاميرون، لاجتياز مرحلة المجموعات خلال مشاركته القادمة في المسابقة، للمرة الأولى بتاريخه.

وخاض المنتخب الموريتاني 6 مباريات في مشواره بالنسختين الماضيتين للبطولة، حيث حقق تعادلين وتلقى 4 هزائم، دون أن يحصد أي انتصار.