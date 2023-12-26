رياضة|إنجلترا

ليفربول يتصدر مؤقتا البريميرليغ

البرتغالي جوتا سجل الهدف الثاني لليفربول في مرمى بيرنلي (غيتي)
26/12/2023

انفرد ليفربول مؤقتا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه بيرنلي بثنائية نظيفة الثلاثاء في المرحلة الـ19 من المسابقة.

وعلى ملعب تيرف مور، حسم ليفربول فوزه على مضيفه بيرنلي بهدفي الأورغوياني داروين نونيز (6) والبرتغالي ديوغو جوتا في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذه النتيجة رفع رصيد ليفربول في الصدارة إلى 42 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه أرسنال الذي يواجه ويستهام يونايتد بعد غد الخميس، بينما تجمد رصيد  بيرنلي عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

فوز نوتينغهام فورست

قلب نوتينغهام فورست تأخره بهدف أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد إلى فوز مثير 3 -1.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم المهاجم السويدي أليكسندر إيساك بهدف لنيوكاسل في (25 من ضربة جزاء)، ثم رد المهاجم النيوزيلندي كريس وود بثلاثية خرافية (45 و53 و60).

ورفع نوتينغهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز السابع.

 لوتون يتألق  

وعلى ملعب برامول لين، حسم لوتون تاون فوزه على شيفيلد يونايتد بهدفين عكسيين في الشوط الثاني ليحصد 3 نقاط غالية.

وتقدم لوتون تاون بهدف عن طريق ألفي دوتي (17) لكن شيفيلد رد بهدفين حملا توقيع أوليفر مكبورني (61) وأنيل أحمدودزيتش (69).

وأدرك لوتون تاون التعادل بهدف عكسي سجله جاك روبينسون بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ77 وبعدها بـ4 دقائق سجل أنيس بن سليمان هدفا أخر بالخطأ في مرماه، ليهدي به الفوز للفريق الضيف.

ورفع رصيد لوتون تاون إلى 15 نقطة في المركز الثالث من القاع في حين ظل شيفيلد في المركز الأخير بـ9 نقاط.

وعلى ملعب فيتاليتي، فاز بورنموث على ضيفه فولهام بثلاثة أهداف دون رد.

الفوز رفع رصيد بورنموث إلى 25 نقطة في المركز العاشر بينما توقف رصيد فولهام عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

المصدر : وكالات