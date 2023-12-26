ليفربول يتصدر مؤقتا البريميرليغ

انفرد ليفربول مؤقتا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه بيرنلي بثنائية نظيفة الثلاثاء في المرحلة الـ19 من المسابقة.

وعلى ملعب تيرف مور، حسم ليفربول فوزه على مضيفه بيرنلي بهدفي الأورغوياني داروين نونيز (6) والبرتغالي ديوغو جوتا في الوقت بدل الضائع للمباراة.

انتهت المباراة، ليفربول ينتصر ويحسم كل شيء هدف ليفربول الثاني عن طريق سوبر جوتا ليفربول 2-0 بيرنلي

pic.twitter.com/YMGHZ3jjPo — عمرو (@bt3) December 26, 2023

وبهذه النتيجة رفع رصيد ليفربول في الصدارة إلى 42 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه أرسنال الذي يواجه ويستهام يونايتد بعد غد الخميس، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

هدف كريس وود الثاني والرائع في مرمى نيوكاسل

بماذا يذكرك الهدف ؟pic.twitter.com/UbhsEO0p2c — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) December 26, 2023

فوز نوتينغهام فورست

قلب نوتينغهام فورست تأخره بهدف أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد إلى فوز مثير 3 -1.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم المهاجم السويدي أليكسندر إيساك بهدف لنيوكاسل في (25 من ضربة جزاء)، ثم رد المهاجم النيوزيلندي كريس وود بثلاثية خرافية (45 و53 و60).

ورفع نوتينغهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز السابع.

هدف لوتون تاون الثالث الذي منحهم الفوز على حساب شيفيلد يونايتد عن طريق أنيس سليمان بالخطأ في مرماه 🟠🔥pic.twitter.com/PYkVnGAj2B — EPL World (@EPLworld) December 26, 2023

لوتون يتألق

وعلى ملعب برامول لين، حسم لوتون تاون فوزه على شيفيلد يونايتد بهدفين عكسيين في الشوط الثاني ليحصد 3 نقاط غالية.

وتقدم لوتون تاون بهدف عن طريق ألفي دوتي (17) لكن شيفيلد رد بهدفين حملا توقيع أوليفر مكبورني (61) وأنيل أحمدودزيتش (69).

وأدرك لوتون تاون التعادل بهدف عكسي سجله جاك روبينسون بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ77 وبعدها بـ4 دقائق سجل أنيس بن سليمان هدفا أخر بالخطأ في مرماه، ليهدي به الفوز للفريق الضيف.

ورفع رصيد لوتون تاون إلى 15 نقطة في المركز الثالث من القاع في حين ظل شيفيلد في المركز الأخير بـ9 نقاط.

وعلى ملعب فيتاليتي، فاز بورنموث على ضيفه فولهام بثلاثة أهداف دون رد.

الفوز رفع رصيد بورنموث إلى 25 نقطة في المركز العاشر بينما توقف رصيد فولهام عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.