قائمة موزمبيق النهائية لكأس أمم أفريقيا 2023
اختارت موزمبيق الجناح دومينغيس البالغ عمره 40 عاما ليقود تشكيلة مكونة من 23 لاعبا، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تنطلق الشهر المقبل في ساحل العاج، كما استدعت لأول مرة اللاعب السابق لمنتخب ألمانيا تحت 20 عاما ألفونس أمادي.
وشارك دومينغيس مع موزمبيق عندما ظهر الفريق آخر مرة في نسخة عام 2010، ومن المرجح أن يكون أكبر لاعب سنا في البطولة التي تنطلق في 13 يناير/كانون الثاني المقبل وتتواصل حتى 12 فبراير/شباط.
ودافع لاعب الوسط المدافع أمادي عن ألوان منتخب ألمانيا تحت 20 عاما، لكنه اختار منتخب والده وأجداده رغم أنه لم يشارك حتى الآن مع موزمبيق.
ويلعب منتخب "الأفاعي السوداء" في المجموعة الثانية في النهائيات، ويفتتح مشواره أمام مصر في أبيدجان يوم 14 الشهر المقبل ثم يلتقي بعدها مع الرأس الأخضر وغانا.
وضمت التشكيلة أيضا جيما لاعب الوسط المولود في البرتغال، الذي هز الشباك في ظهوره الأول مع المنتخب في سبتمبر/أيلول الماضي، ورينيلدو ماندافا ظهير أتليتيكو مدريد الذي لعب آخر مرة مع المنتخب الوطني في يونيو/حزيران عندما ضمنوا التأهل إلى نهائيات البطولة القارية.
والتشكيلة الكاملة:
- حراسة المرمى: إرنان (سونغو المحلي) وفازيتو (فيروفيارو نامبولا المحلي) وإيفاني (أسوشاكاو بلاك بولز المحلي).
- مدافعون: إدميلسون (كايزر تشيفز المحلي) وإنفرين (سونغو) وبرونو لانجا (تشافيس البرتغالي) ودومينغوس ماكانزا (كوستا دو سول المحلي) وديفيد مالمبانا (نواه الأرميني) وميشير (بانديرما سبور التركي) ونيني (أسوشاكاو بلاك بولز المحلي) ورينيلدو ماندافا (أتلتيكو مدريد الإسباني).
- لاعبو الوسط: ألفونس أمادي (أوستند البلجيكي) وأمادو (فيروفيارو بيرا)، كليزيو باوكي (هونكا الفنلندي) وجيني كاتامو (سبورتنغ لشبونة البرتغالي) ودومينغيس (سونغو) وجيما (تشافيس البرتغالي) وجواو (فيروفيارو بيرا المحلي) وجيودو لورينسو (سبورتنغ كوفيليا المحلي) وشاكيل (فيروفيارو مابوتو المحلي) ويتشي (ناسيونال البرتغالي).
- مهاجمون: لاو كينجي (ساجرادا إسبيرانسا الأنغولي) وستانلي هاتشيفو (فورتسهايم الألماني).