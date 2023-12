بيليه سيكون حزينا على حال الكرة البرازيلية المزري

اعتبر نجل الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه أن والده "سيكون بدون شك حزيناً لو كان معنا اليوم" على وضع كرة القدم البرازيلية التي تواجه خطر حرمان المنتخب الوطني من المشاركات الدولية بسبب قضية إقالة رئيس الاتحاد المحلي للعبة.

وقال إدينيو أحد أبناء بيليه السبعة وحارس المرمى السابق الذي أصبح مدربا، في مقابلةٍ صحفية إن والده "كان دائماً قلقاً على مصير كرة القدم البرازيلية".

وتوفيَ بيليه في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022 عن 82 عاما بعد معركة مع سرطان القولون.

بعد عامٍ واحدٍ على وفاة المهاجم الأسطوري، حامل لقب كأس العالم 3 مرات مع البرازيل أعوام 1958 و1962 و1970، لا يُحقّق الـ"سيليساو" نتائج جيدة بقيادة نيمار الذي أصيب في 18 تشرين الأول/أكتوبر وسيغيب حتّى الصيف المقبل على الأقل.

فبعد 6 جولاتٍ على انطلاق تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، يحتل المنتخب البرازيلي المركز السادس، الأخير المؤهل مباشرة إلى نهائيات المونديال، بعد خسارته الأخيرة أمام الأرجنتين 0-1 على ملعب "ماراكانا" الأسطوري في 22 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال إدينيو الذي يُدرّب لوندرينا، أحد أندية دوري ولاية بارانا والهابط إلى دوري الدرجة الثالثة البرازيلي، إن "الأزمة لم تظهر بين ليلةٍ وضحاها، بل هذه مشكلات مهمّة ومعقّدة".

وأضاف "نحن نشهد تراجعا، لا يزال لدينا لاعبون رائعون لكن في السابق كان لدينا عدد أكبر من اللاعبين بمستوى أعلى مقارنةً باليوم".

FIFA has issued a warning to the Brazilian Football Confederation (CBF) that it can suspend the country's national teams and clubs from international competitions provided an intervention by the soccer body… https://t.co/LzEJXP5QZB

والمشكلة حاليا لا تنحصر بالنتائج أو نوعية اللاعبين، إذ أضيفت إلى ذلك أزمة مؤسساتية مع إقالة إيدنالدو رودريغيش من رئاسة الاتحاد المحلي لكرة القدم في السابع من ديسمبر/كانون الأول الحالي بقرار قضائي بعدما أبطلت محكمة ريو دي جانيرو اتفاقا سمح بانتخابه.

وأوضحت غرفة القانون الخاص بمحكمة العدل، في ريو دي جانيرو، في بيان أنه "سيتعين على الهيئة إجراء انتخابات جديدة في غضون 30 يوما. وحتى ذلك الحين، سيكون رئيس محكمة العدل العليا مسؤولا عن إدارة الاتحاد".

وأبطلت هذه المحكمة اتفاقاً بين الاتحاد المحلي ومكتب المدعي العام في ريو، يعود تاريخه إلى مارس/آذار 2022، والذي سمح لاحقا بانتخاب رودريغيش على رأس الاتحاد حتى عام 2026.

The reason? The action of a court in Rio for the dismissal of Ednaldo Rodrigues, the CBF President & if they intervene in election of a new President. @AP pic.twitter.com/NcPbgs6M94

❗️FIFA informed Brazil Federation that their national team & clubs can be suspended from international competitions.

وتبعات إقالة رودريغيش قد تصل الى حد استبعاد الـ"سيليساو" عن المشاركات الدولية وفق ما حذر مصدر بالاتحاد الأميركي "كونميبول" قائلاً إن الاتحادين القاري والدولي (فيفا) لن يتسامحا مع أي تدخل خارجي بالشؤون الداخلية للاتحاد البرازيلي، ولن يترددا في إيقاف البرازيل إذا لم تتم إعادة رودريغيش لرئاسة الاتحاد.

ويشارك المنتخب البرازيلي الصيف المقبل في بطولة كوبا أميركا 2024، التي ستقام بالولايات المتحدة (من 20 يونيو/حزيران إلى 16 يوليو/تموز).

كما يأمل منتخب "السامبا" في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

