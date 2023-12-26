رياضة|إسبانيا

الموهبة البرازيلية روكي يبدأ تدريباته مع برشلونة الأسبوع الجاري

Athletico Paranaense v Alianza Lima - Copa CONMEBOL Libertadores 2023
روكي انضم لبرشلونة بعقد يمتد لغاية 2031 (غيتي)
26/12/2023

نشر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عبر حساباته على شبكات التواصل، مقطع فيديو قصير تشويقي، يظهر فيه لاعبه الجديد البرازيلي فيتور روكي يرتدي قميص البلوغرانا.

ومن المقرر أن يصل الموهبة البرازيلية الملقب بـ "تيغرينيو" (النمر) إلى برشلونة الأربعاء المقبل وينضم إلى التدريبات الجماعية تحت قيادة المدرب تشافي بعدها بيومين.

وكتب الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار صفقات وانتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو في حسابه على منصة "إكس" أن "(تيغرينيو) سيسافر إلى إسبانيا خلال الساعات الـ 24 القادمة، وسيبدأ التدريبات مع الفريق في الأيام التالية".

وانضم لاعب أتلتيكو برانينسي البرازيلي إلى البارسا بعقد مدته 6 أعوام يبدأ من يناير/كانون الثاني من العام المقبل ويمتد حتى موسم 2030-2031، وبلغت قيمة العقد 40 مليون يورو إلى جانب المكافآت، منها 5 ملايين يورو في حال احتل المركز الثالث في ترتيب جائزة الكرة الذهبية.

وحدد برشلونة الشرط الجزائي في عقد الهداف البرازيلي بنصف مليار يورو، في حال أراد الرحيل عن النادي أو رغب أحد الفرق في التعاقد معه خلال فترة وجوده مع البارسا.

يذكر أن روكي (18 عاما)، استدعي في 25 مارس /آذار الماضي، لتمثيل المنتخب البرازيلي لأول مرة، وشارك بديلا في المباراة الودية التي انتهت بفوز المغرب على "السيليساو" 2-1.

المصدر : مواقع إلكترونية