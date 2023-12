الموهبة البرازيلية روكي يبدأ تدريباته مع برشلونة الأسبوع الجاري

نشر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عبر حساباته على شبكات التواصل، مقطع فيديو قصير تشويقي، يظهر فيه لاعبه الجديد البرازيلي فيتور روكي يرتدي قميص البلوغرانا.

ومن المقرر أن يصل الموهبة البرازيلية الملقب بـ "تيغرينيو" (النمر) إلى برشلونة الأربعاء المقبل وينضم إلى التدريبات الجماعية تحت قيادة المدرب تشافي بعدها بيومين.

وكتب الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار صفقات وانتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو في حسابه على منصة "إكس" أن "(تيغرينيو) سيسافر إلى إسبانيا خلال الساعات الـ 24 القادمة، وسيبدأ التدريبات مع الفريق في الأيام التالية".

وانضم لاعب أتلتيكو برانينسي البرازيلي إلى البارسا بعقد مدته 6 أعوام يبدأ من يناير/كانون الثاني من العام المقبل ويمتد حتى موسم 2030-2031، وبلغت قيمة العقد 40 مليون يورو إلى جانب المكافآت، منها 5 ملايين يورو في حال احتل المركز الثالث في ترتيب جائزة الكرة الذهبية.

🔵🔴 Vitor Roque will travel to Spain in the next 24 hours to join Barcelona, plan confirmed.

Tigrinho plans to arrive on Wednesday.

He’s coming with his family in order to start training under Xavi in the following days 🇧🇷 pic.twitter.com/O7ozTqcNHt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2023