الفيفا يهدد باستبعاد البرازيل من جميع المسابقات الدولية

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في رسالة كشفت عنها وكالة أسوشيتد برس (الاثنين)، الاتحاد البرازيلي للعبة باستبعاد كل من منتخباته الوطنية وأنديته من جميع المسابقات الدولية بسبب تصرفات محكمة في ريو دي جانيرو.

وكانت محكمة في ريو قررت في السابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي إقالة إدينالدو رودريغيز من منصب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وجميع المسؤولين الذين عيّنهم بسبب ارتكابه مخالفات في وصوله إلى منصبه عام 2022.

وعينت المحكمة، رئيس أعلى هيئة رياضية في البرازيل، لتنظيم انتخابات جديدة لرئاسة الاتحاد البرازيلي خلال الـ30 يوما التالية. لكن الفيفا، الذي لا يتسامح مع تدخل الدولة أو إحدى مؤسساتها في شؤون الاتحاد الكروي المحلي، لم يرحب بهذا التعيين وأعلن ذلك في الرسالة المذكورة الموقعة من كيني جين ماري رئيس الاتحادات الأعضاء في الفيفا، ومونسيرات خيمينيز غارسيا، نائبة الأمين العام لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم.

FIFA have warned Brazil on Sunday that they could suspend it’s national teams & clubs from international competitions if an intervention by it’s football body leads to the election of a new president in January.

[Associated Press] pic.twitter.com/PTakt55PIf

— Football Newz (@FootballNewzIG) December 25, 2023