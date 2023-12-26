أمم أفريقيا 2023.. أزمة مالية تعصف بمنتخب السنغال وجهازه الفني

ذكر موقع "أفريك فوت" أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم تأخر عن سداد رواتب مدرب المنتخب الأول آليو سيسي وبقية الجهاز الفني المساعد له منذ 6 أشهر.

ويأتي هذا قبل أقل من شهر على بداية كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تستضيفها ساحل العاج من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط المقبلين.

ويحاول منتخب "أسود التيرانغا" الذي يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب الكاميرون وغينيا وغامبيا، الحفاظ على لقبه الذي توج به النسخة الماضية، للمرة الأولى في تاريخه.

ووفقا لـ "أفريك فوت"، بذل سيسي -اللاعب السابق لباريس سان جيرمان ومونبيليه وليل- قصارى جهده لمنع تسرب الخبر من أجل عدم التشويش على أجواء المنتخب واللاعبين الذين يستعدون للدفاع عن لقبهم في النسخة 34 من المونديال القاري.

– "Il faut prendre exemple sur ce que fait le Sénégal" Le Sénégal : le sélectionneur et son staff pas payés depuis 6 mois — Mansour Loum (@Mansour_Loum) December 23, 2023

وكان سيسي (47 عاما) وقع في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022 على تعديل راتبه الشهري بقيمة 30 ألف يورو صافي الضرائب، ومكافأة توقيع قدرها حوالي 18 ألف يورو.

ويشرف سيسي على تدريب "أسود التيرانغا" منذ عام 2015، وقادهم للتأهل إلى مونديال روسيا 2018، لكنهم خرجوا من دور المجموعات. وفي بطولة أمم أفريقيا عام 2019، وصل بالمنتخب إلى النهائي الأول له منذ 2002، وخسره أمام الجزائر بهدف دون رد سجله بغداد بونجاح، وفي مونديال قطر نجح في العبور بهم إلى ثمن نهائي البطولة العالمية.