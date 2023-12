هل يُستبعد برشلونة من دوري أبطال أوروبا؟

فجأة، طفت على السطح تقارير تتحدث عن احتمال أن يعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نادي برشلونة ويستبعده من دوري أبطال أوروبا؛ بسبب انتهاكه للوائح المالية الخاصة باليويفا.

وتقول مصادر من داخل فريق البلوغرانا، إنه "لا يوجد سجل" لأي إشعار يحذره من إمكانية طرده من البطولة القارية الأم، قبل أن تنشر صحيفة "دي فيلت" الألمانية تقريرا يتحدث عن هذا الموضوع.

وزعمت الصحيفة، أن مسؤولي "اليويفا" وصفوا التوازن المالي الذي يقدمه برشلونة بأنه "كارثة".

وأشارت إلى إمكانية استبعاد برشلونة من دوري الأبطال لمدة تتراوح بين عامين و3 أعوام؛ بسبب انتهاكات مزعومة للوائح المالية.

وذكرت الصحيفة أن صافي الربح، البالغ 304 ملايين يورو الذي قدّمه برشلونة في سبتمبر/أيلول الماضي، يشمل دخلا لن يأخذه "يويفا" بعين الاعتبار، إذ لا يرتبط مباشرة بكرة القدم، بل ببيع شركة مخصّصة للمحتوى الرقمي بـ120 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مسؤولي نادي برشلونة مندهشون من الخبر، خاصة أن البيانات المالية التي قدمها النادي قُيمت بطريقة إيجابية.

وأعلن برشلونة رسميا -خلال جمعيته العمومية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- تحقيق أرباح صافية قدرها 304 ملايين يورو بعد الضرائب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت مراجعة وموافقة الليغا على بيع 15% من حقوق الدوري للسنوات الـ 25 المقبلة إلى شركة "سيكس ستريت" وبيع نسبة مهمة أخرى من إستوديوهات "البرسا" للشركة نفسها.

