رياضة|الجزائر

محرز ينشر صورة تشرح الفرق بين احتفال العالم بالـ"كريسماس" وحال غزة

محرز لم يعلق بأي كلمة على الصورة وتركها تعبر عن نفسها (غيتي)
25/12/2023

نشر النجم الجزائري رياض محرز جناح الأهلي السعودي صورة لافتة على حسابه في إنستغرام جمع فيها بين الاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس) والحرب الإسرائيلية على غزة.

والصورة -التي نشرها قائد "محاربي الصحراء" على خدمة "قصتي" في إنستغرام- عبارة عن شجرة "الكريسماس" نصفها مضاء بشكل طبيعي وكتب عليها "العالم"، والنصف الآخر من قصف إسرائيلي لقطاع غزة ولهيب نيران القصف مشتعلة وكتب عليه "غزة".

وانتقل محرز إلى فريق "أهلي جدة" الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي وسجل بقميصه 8 أهداف في 18 مباراة، ويحتل المركز الثالث في الدوري السعودي وبفارق 13 نقطة عن الهلال، متصدر البطولة.

وفي اليوم الـ80 من العدوان الإسرائيلي على غزة وصل عدد الشهداء -حتى أمس الأحد- إلى أكثر من 20 ألفا والمصابين أكثر من 54 ألفا، معظمهم أطفال ونساء.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي