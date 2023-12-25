محرز ينشر صورة تشرح الفرق بين احتفال العالم بالـ"كريسماس" وحال غزة

نشر النجم الجزائري رياض محرز جناح الأهلي السعودي صورة لافتة على حسابه في إنستغرام جمع فيها بين الاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس) والحرب الإسرائيلية على غزة.

والصورة -التي نشرها قائد "محاربي الصحراء" على خدمة "قصتي" في إنستغرام- عبارة عن شجرة "الكريسماس" نصفها مضاء بشكل طبيعي وكتب عليها "العالم"، والنصف الآخر من قصف إسرائيلي لقطاع غزة ولهيب نيران القصف مشتعلة وكتب عليه "غزة".

🔴 لاعب كرة القدم رياض محرز عبر IG : pic.twitter.com/5FZ39Pg2aC — TRAVIS | تراڤس (@irode0) December 24, 2023

وانتقل محرز إلى فريق "أهلي جدة" الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي وسجل بقميصه 8 أهداف في 18 مباراة، ويحتل المركز الثالث في الدوري السعودي وبفارق 13 نقطة عن الهلال، متصدر البطولة.

وفي اليوم الـ80 من العدوان الإسرائيلي على غزة وصل عدد الشهداء -حتى أمس الأحد- إلى أكثر من 20 ألفا والمصابين أكثر من 54 ألفا، معظمهم أطفال ونساء.