رياضة|ألمانيا

كل 100 غرام زيادة ستكلف لاعبي دورتموند ألف يورو

دورتموند لا يتسامح مع أي زيادة في وزن لاعبيه (الفرنسية)
25/12/2023-|آخر تحديث: 25/12/202310:32 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

كشف توماس مونيي، مدافع بوروسيا دورتموند، عن أن إدارة النادي ستفرض غرامات مالية على لاعبيها، في حال زيادة أوزانهم.

ولا يتسامح النادي الألماني -الذي يتطلع إلى الفوز بلقب الدوري الألماني والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا- مع لاعبيه ذوي الوزن الزائد.

وتنص العقوبة على أن يدفع كل لاعب ألف يورو، إذا زاد وزنه كيلوغراما واحدا. وإذا كان ينتمي إلى فئة "الوزن الثقيل"، فسيدفع اللاعب غرامة مالية قدرها ألف يورو عن كل 100 غرام زيادة.

وقال مونيي في تصريحات أدلى بها لقناة "آر تي بي إف" البلجيكية -نقلها موقع "آر إم سي سبور" الفرنسي- "تم وزننا خلال الجلسة التدريبية الأخيرة، وسنخضع أيضا لإجراءات الوزن بعد عطلة الموسم".

وأضاف أنه "مقابل كل 100 غرام من الوزن الزائد فوق حد معين، سيتم تغريم اللاعب ألف يورو".

وسيُطبق هذا الإجراء عند عودة اللاعبين يوم 13 يناير/كانون الثاني المقبل، لاستئناف البطولة الألمانية، التي أُوقفت الأربعاء الماضي بِسبب العطلة الشتوية.

ودخل الدوري الألماني في عطلة شتوية تستمر حتى 12 يناير/كانون الثاني المقبل، بعد 16 مباراة خاضتها الفرق، ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

المصدر : مواقع إلكترونية