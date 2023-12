كل 100 غرام زيادة ستكلف لاعبي دورتموند ألف يورو

كشف توماس مونيي، مدافع بوروسيا دورتموند، عن أن إدارة النادي ستفرض غرامات مالية على لاعبيها، في حال زيادة أوزانهم.

ولا يتسامح النادي الألماني -الذي يتطلع إلى الفوز بلقب الدوري الألماني والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا- مع لاعبيه ذوي الوزن الزائد.

وتنص العقوبة على أن يدفع كل لاعب ألف يورو، إذا زاد وزنه كيلوغراما واحدا. وإذا كان ينتمي إلى فئة "الوزن الثقيل"، فسيدفع اللاعب غرامة مالية قدرها ألف يورو عن كل 100 غرام زيادة.

وقال مونيي في تصريحات أدلى بها لقناة "آر تي بي إف" البلجيكية -نقلها موقع "آر إم سي سبور" الفرنسي- "تم وزننا خلال الجلسة التدريبية الأخيرة، وسنخضع أيضا لإجراءات الوزن بعد عطلة الموسم".

وأضاف أنه "مقابل كل 100 غرام من الوزن الزائد فوق حد معين، سيتم تغريم اللاعب ألف يورو".

#Décla 🎙️: Thomas Meunier 🇧🇪:

« Nous avons été pesés lors du dernier entraînement et ce sera fait à la reprise. Le tarif est connu : une amende de 1000 euros est prévue par kilo pris puis, à partir d’un certain palier, on passe à 1000 euros… les 100 grammes ! Sans balancer le… pic.twitter.com/8eh946jZAG

