كلوب يدعو الله ألا يصاب لاعب جديد في ليفربول

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن فريقه يحافظ على جو غوميز ويدعو الله ألا يدخل قائمة المصابين خلال الأزمة المتفاقمة حاليا في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرض كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول لكسر في الترقوة خلال التعادل 1-1 مع أرسنال السبت الماضي، وهو ما ترك "الليفر" أمام خيارات قليلة في مركز الظهير الأيسر مع غياب الخيار الأول الأسكتلندي آندي روبرتسون أيضا بسبب إصابة في الكتف.

يورغن كلوب يسقط على الأرض جراء تدخل قوي على كونستانتينوس تسيميكاس#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_ارسنال pic.twitter.com/EXiyk8R1FZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2023

ومن المرجح أن يشغل غوميز -الذي يلعب بقدمه اليمنى- مركز الظهير الأيسر حتى عودة روبرتسون.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة بيرنلي خارج ملعبه -غدا الثلاثاء- إن "الأمر صعب بالنسبة لنا.. نتعرض لإصابات في بعض الأحيان ونحن نتقبلها جميعا لكن كسر الترقوة أمر سيئ للغاية لأنه يستغرق وقتا طويلا (للغاية).. نفس ما تعرض له روبو (روبرتسون)، إصابة مختلفة ولكن ذلك يستغرق وقتا طويلا أيضا كما نعلم جميعا".

وتابع "نعلم جميعا أننا بحاجة للحظ في هذه اللحظات لتجاوز ذلك، والآن سيكون لدينا جوي (جوميز) وعلينا فقط التأكد من الحفاظ عليه والتأكد من أنه جاهز دائما للمباريات".

ويلتقي ليفربول، صاحب المركز الثاني، مع بيرنلي صاحب المركز قبل الأخير الذي تغلب على فولهام بهدفين نظيفين في آخر مباراة له بالدوري ليبتعد عن قاع الترتيب.

وقال كلوب إنه يعتقد أن بيرنلي أفضل مما تظهره نتائجه. وقال "لقد شاهدت عددا من مباريات بيرنلي وأنا معجب للغاية بما يفعلونه، ويوم السبت حصلوا على المكافأة".

وختم "نعلم جميعا أنه إذا فزت مرة واحدة وأتيحت لك فرصة اللعب بعد 3 أيام مرة أخرى، فسترغب في الفوز من جديد وهذا بالضبط ما نتوقعه، والأجواء جيدة جدا أيضا. من الأفضل أن نكون مستعدين وسنكون كذلك".