صلاح: هناك حرب وحشية وموت ودمار في غزة

نشر النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، صورة على حسابه الرسمي في إنستغرام لشجرة عيد الميلاد (الكريسماس) باللون الأبيض والأسود، وأرفقها بتعليق عن "الحرب الوحشية والموت والدمار في غزة".

وكتب صلاح أن "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل. مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، وخاصة الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية ونشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها. من فضلكم لا تنسوهم (العائلات في غزة) ولا تعتادوا على معاناتهم. عيد ميلاد مجيد".

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال صلاح عن العدوان الإسرائيلي على القطاع -الذي مضى عليه 80 يوما- إن "ما رأيناه في المستشفى (المعمداني) كان مرعبا" مطالبا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "على الفور".

وفي مقطع فيديو مقتضب نشره على كافة حساباته وصفحاته على مواقع التواصل والذي يعد أول رد فعل من أحد أكثر اللاعبين العرب والمسلمين تأثيرا وشهرة في العالم، قال قائد منتخب مصر، باللغة الإنجليزية "ليس من السهل دائما الحديث في مثل هذا التوقيت الصعب، حيث يوجد الكثير من العنف. ويجب حماية كافة الأرواح".

وتابع أن "الأمر الواضح الآن أنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور. الناس هناك في أوضاع مرعبة. ما رأيناه في المستشفى كان مرعبا".

ويقود صلاح "الريدز" صاحب المركز الثاني في مباراته -غدا الثلاثاء- مع بيرنلي صاحب المركز قبل الأخير الذي تغلب على فولهام 2-صفر في آخر مباراة له بالدوري ليبتعد عن قاع الترتيب.