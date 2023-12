راتكليف يستحوذ على ربع أسهم مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد -الأحد- أن السير جيم راتكليف، رئيس شركة إنيوس، استحوذ على 25% من أسهم الفئة "أ" ومثلها من أسهم الفئة "ب" في "المانيو" مقابل نحو 1.25 مليار جنيه إسترليني (نحو 1.54 مليار دولار).

وذكر النادي -في بيان- أن راتكليف "سيقدم أيضا مبلغا إضافيا قدره 300 مليون دولار للاستثمار المستقبلي في أولد ترافورد".

