راتكليف يستحوذ على ربع أسهم مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد -الأحد- أن السير جيم راتكليف، رئيس شركة إنيوس، استحوذ على 25% من أسهم الفئة "أ" ومثلها من أسهم الفئة "ب" في "المانيو" مقابل نحو 1.25 مليار جنيه إسترليني (نحو 1.54 مليار دولار).

وذكر النادي -في بيان- أن راتكليف "سيقدم أيضا مبلغا إضافيا قدره 300 مليون دولار للاستثمار المستقبلي في أولد ترافورد".

🚨 Sir Jim Ratcliffe’s message to Man Utd fans. “Our shared ambition is clear: we all want to see Manchester United back where we belong, at the very top of English, European and world football”. “As a local boy and a lifelong supporter of the Club, I am very pleased that we… pic.twitter.com/beCTgqZd7X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2023

وأضاف البيان "كجزء من الصفقة، وافقت إنيوس على طلب من مجلس الإدارة لتولي مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم بالنادي".

وأضاف "يتضمن ذلك كل جوانب عمليات وأكاديميات كرة القدم للرجال والسيدات، إضافة إلى مقعدين في مجلسي إدارة شركة مانشستر يونايتد ونادي مانشستر يونايتد لكرة القدم".

وتمتلك شركة إنيوس كلا من نادي نيس الفرنسي، ولوزان السويسري، كما يعمل مع النادي الشريك رسينغ أبيدجان من ساحل العاج.

ويقف راتكليف خلف فريق "غريناديرز"، أحد أنجح فرق الدراجات في العالم.

🚨 OFFICIAL: Manchester United plc announces today that it has entered into an agreement under which Chairman of INEOS, Sir Jim Ratcliffe, will acquire 25 per cent of Manchester United's Class B shares and up to 25 per cent of Manchester United's Class A shares. pic.twitter.com/lmTD9xMnsX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2023

وكانت عائلة غلايزر، التي تملك أغلبية أسهم النادي، أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي أنّها تبحث عن "بدلاء إستراتيجيين" لمساعدة النادي على التطوّر، ومن ضمنها إمكانية بيع كل أسهم النادي.

وقدّم المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني وراتكليف عرضين في حدود 5 مليارات دولار لشراء كافة الأسهم، إلا أنّ ذلك جاء دون سقف توقعات عائلة غلايزر.

– نتائج مانشستر يونايتد خارج ارضهم ضد اندية التوب 9 بالبريميرليغ في سنة 2023 . — فشل في الفوز بأي مباراة. 😬 pic.twitter.com/fqweZQp7M5 — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) December 23, 2023

وفشل يونايتد، صاحب المركز الثامن في جدول الترتيب البريميرليغ، في تسجيل أي هدف خلال مبارياته الأربع الأخيرة للمرة الأولى منذ عام 1992. إذ خسر أمام بورنموث وبايرن ميونخ وتعادل من دون أهداف مع ليفربول وانهزم -أمس السبت- أمام وست هام.

وأوضح النادي في بيان أن راتكليف وافق أيضا على "مسؤولية إدارة" الأمور المتعلقة بكرة القدم.

وقال راتكليف -مؤخرا- إنه يريد رؤية يونايتد المتعثر "يعود إلى حيث ننتمي، إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية".

أغنى رجل في بريطانيا

وكانت صحيفة صنداي تايمز البريطانية منحت راتكليف (71 عاما) في مايو/أيار 2018 لقب أغنى رجل في البلاد.

وبدأ راتكليف -الذي درس الهندسة الكيميائية- مساره في ريادة الأعمال، وأسس قبل 25 عاما شركة "إنيوس" التي تعمل في مجال البيتروكيميائيات وتكرير النفط وغيرها من الأمور ذات الصلة بهذا القطاع.

وفي عام 2018، جاء جيم راتكليف في صدارة أغنى رجال الأعمال في بريطانيا، إذ بلغ صافي ثروته 21 مليار جنيه إسترليني.

ووفقاً لآخر تحديث لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2023، احتل راتكليف المرتبة الـ100 بصافي ثروة تقدر بنحو 19 مليار دولار.